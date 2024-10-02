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  • Заместитель генпродюсера «Матч ТВ»: «У нас получилось сделать Кубок России более смотрибельным. Активно участвуем в создании новых событий и переупаковке существующих»
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Заместитель генпродюсера «Матч ТВ»: «У нас получилось сделать Кубок России более смотрибельным. Активно участвуем в создании новых событий и переупаковке существующих»

Дмитрий Рыжков считает, что «Матч ТВ» сделал Кубок России более смотрибельным.

«Все знают, насколько быстро растет рынок трансляций. «Матч ТВ» активно участвует в создании новых событий и переупаковке существующих на примере Кубка России совместно с РФС. Мы считаем, что у нас получилось сделать турнир более смотрибельным.

И в целом, мы вместе со спортивными федерациями, Министерством спорта и другими организациями выступаем единым кулаком в развитии детско‑юношеского, массового и профессионального спорта», – сказал первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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