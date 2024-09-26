Бонифасе об Алонсо: «Он говорит мне играть как Дрогба – быть сильным и находится в штрафной»

Хаби Алонсо хочет, чтобы Виктор Бонифасе брал пример с Дидье Дрогба.

«Он каждый раз говорит мне следить за Дрогба , думаю, что у него можно многому научиться.

Честно говоря, в последней игре [против «Вольфсбурга»], которую мы выиграли со счетом 4:3, перед тем, как я вышел [забить победный гол], он сказал мне быть сильным, находиться в штрафной и играть как Дрогба.

Он всегда за нас, и мы хотим выкладываться на 100%, потому что доверяем ему», – рассказал нападающий «Байера » в интервью Sporty TV.