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  • Бонифасе об Алонсо: «Он говорит мне играть как Дрогба – быть сильным и находится в штрафной»
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Бонифасе об Алонсо: «Он говорит мне играть как Дрогба – быть сильным и находится в штрафной»

Хаби Алонсо хочет, чтобы Виктор Бонифасе брал пример с Дидье Дрогба.

«Он каждый раз говорит мне следить за Дрогба, думаю, что у него можно многому научиться.

Честно говоря, в последней игре [против «Вольфсбурга»], которую мы выиграли со счетом 4:3, перед тем, как я вышел [забить победный гол], он сказал мне быть сильным, находиться в штрафной и играть как Дрогба.

Он всегда за нас, и мы хотим выкладываться на 100%, потому что доверяем ему», – рассказал нападающий «Байера» в интервью Sporty TV.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Pulse Sports
logoБайер
logoДидье Дрогба
logoХаби Алонсо
logoбундеслига Германия
logoВиктор Бонифасе
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