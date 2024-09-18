Кейн о рекорде по голам в ЛЧ среди англичан: «Приятно, Руни – один из величайших игроков. Я впервые забил три пенальти в матче, но любая помощь команде важна»

Харри Кейн оценил свое выступление в матче с «Динамо» Загреб.

В матче 1-го тура Лиги чемпионов «Бавария » одержала победу со счетом 9:2. Кейн забил 4 гола и стал лучшим бомбардиром турнира среди англичан, побив рекорд Уэйна Руни – теперь на счету Харри 33 мяча в ЛЧ.

«Впервые в жизни я трижды в одной игре забил с пенальти. Ощущение было совсем другим, но забить четыре гола – это фантастика. Важно помогать команде всеми возможными способами, будут ли это пенальти или голы с игры. Это был отличный вечер для нас.

Всякий раз, когда вас ставят в один ряд с Уэйном Руни, это означает, что вы в чем-то хороши. Он один из величайших английских футболистов и один из лучших игроков в истории. Приятное достижение.

Я забираю все мячи после хет-триков – ребятам, возможно, надоело их подписывать, но пусть это продолжается. Мой сын Луи, которому всего три года, любит играть в футбол – я заберу мяч домой и поставлю рядом с его кроватью, он будет счастлив, когда проснется», – сказал нападающий «Баварии».