Генич о том, что Кривцова отправили в дубль «Краснодара» из-за интервью Арустамяну: «Фэйк, скорее всего, Кокшаров и Козлов в том же выпуске. Никита наверняка где-то проштрафился»

Константин Генич высказался об отправке Никиты Кривцова в дубль «Краснодара».

Ранее стало известно, что полузащитник был отправлен в «Краснодар-2» и пропустит сегодняшний матч с «Ростовом » в рамках 8-го тура Мир РПЛ . Сообщалось , что причиной стало несогласованное с клубом интервью.

Ранее Кривцов и другие российские футболисты дали интервью Нобелю Арустамяну.

«Зная Нобеля, ни за что и никогда не поверю, что он мог не согласовать интервью с «Краснодаром ». Тем более что в этом же выпуске Кокшаров и Козлов .

Скорее всего, это фэйковая новость. Наверняка Кривцов где-то проштрафился, и его просто сослали на тур в «Краснодар-2 ». Типа, «наказание», – написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.