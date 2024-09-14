Генич о том, что Кривцова отправили в дубль «Краснодара» из-за интервью Арустамяну: «Фэйк, скорее всего, Кокшаров и Козлов в том же выпуске. Никита наверняка где-то проштрафился»
Константин Генич высказался об отправке Никиты Кривцова в дубль «Краснодара».
Ранее стало известно, что полузащитник был отправлен в «Краснодар-2» и пропустит сегодняшний матч с «Ростовом» в рамках 8-го тура Мир РПЛ. Сообщалось, что причиной стало несогласованное с клубом интервью.
Ранее Кривцов и другие российские футболисты дали интервью Нобелю Арустамяну.
«Зная Нобеля, ни за что и никогда не поверю, что он мог не согласовать интервью с «Краснодаром». Тем более что в этом же выпуске Кокшаров и Козлов.
Скорее всего, это фэйковая новость. Наверняка Кривцов где-то проштрафился, и его просто сослали на тур в «Краснодар-2». Типа, «наказание», – написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Константина Генича
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