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«Краснодар» принимает «Ростов». Быки, приходите поддержать команду в южном дерби!

«Краснодар» сыграет с «Ростовом» в 8-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в субботу, 14 сентября, в 19:00 на стадионе «Краснодар».

«Краснодар» после семи туров находится на втором месте в чемпионате, обладая 15-ю очками. «Ростов» же расположился на седьмой строчке с 11-ю очками в активе. Быки, приходите поддержать команду на стадионе!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

Опубликовано: Sports
logoКраснодар
натив
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