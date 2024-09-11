«Краснодар» принимает «Ростов». Быки, приходите поддержать команду в южном дерби!
«Краснодар» сыграет с «Ростовом» в 8-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в субботу, 14 сентября, в 19:00 на стадионе «Краснодар».
«Краснодар» после семи туров находится на втором месте в чемпионате, обладая 15-ю очками. «Ростов» же расположился на седьмой строчке с 11-ю очками в активе. Быки, приходите поддержать команду на стадионе!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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