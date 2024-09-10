Пол Маквей: «С точки зрения психологии футбол все еще находится в эпохе Средневековья. Психика игроков даже важнее, чем физическая составляющая»

Теги Рой Кин премьер-лига Англия сборная Северной Ирландии по футболу Пол Маквей Футбол

Экс-форвард сборной Северной Ирландии высказался о важности психологии в футболе.

«В большинстве клубов Премьер-лиги по-прежнему нет психолога, по крайней мере, штатного психолога. Но во всех них есть множество физиотерапевтов и тренеров по физической подготовке, людей, которые следят за телами игроков. Почему они не хотят следить за их психикой, если она так же важна или даже важнее, чем физическая составляющая? С точки зрения психологии элитный футбол все еще находится в эпохе Средневековья. 

Мой рост всего 1,68 метра. Могу вас заверить, что я так долго продержался в профессиональном футболе только благодаря своим ментальным качествам. Я знавал невероятных футболистов, которые использовали в своих интересах эти ментальные качества, жажду соперничества, свою индивидуальность, чтобы блистать, несмотря на то, что не были самыми техничными или физически сильными.

У меня есть друзья, которые играли, например, с Роем Кином в «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии. Рой был игроком с невероятной жаждой соперничества. Он пожирал тебя взглядом. Например, говорят – и, возможно, это не шутка, – что Кин не проиграл ни одного матча на тренировках», – сказал бывший футболист сборной Северной Ирландии и спортивный психолог Пол Маквей.

Пол Маквей: «Расизм вокруг Винисиуса – позор. Не понимаю, как ему удается быть одним из лучших в мире при такой лавине оскорблений. Для этого нужно быть инопланетянином»

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