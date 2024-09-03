«Ньюкасл» отдал Джамала Льюиса в аренду «Сан-Паулу». Защитник – первый британский игрок в истории бразильского клуба

«Ньюкасл» отдал защитника Джамала Льюиса в аренду бразильскому «Сан-Паулу» .

Договор об аренде 26-летнего игрока рассчитан до конца сезона. Предусмотрена возможность выкупа.

« » купил Льюиса у «Норвича» в 2020 году за 15 миллионов фунтов. За это время он провел за клуб в общей сложности 31 матч в .

В прошлом сезоне футболист выступал за « » в чемпионшипе на правах аренды.

– первый игрок из Великобритании в истории « ». Защитник родился в Англии, но выступает за сборную Северной Ирландии (это родина его матери).

Фото: сайт «Сан-Паулу».