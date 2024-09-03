«Ньюкасл» отдал Джамала Льюиса в аренду «Сан-Паулу». Защитник – первый британский игрок в истории бразильского клуба

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«Ньюкасл» отдал защитника Джамала Льюиса в аренду бразильскому «Сан-Паулу» .

Договор об аренде 26-летнего игрока рассчитан до конца сезона. Предусмотрена возможность выкупа. 

«Ньюкасл» купил Льюиса у «Норвича» в 2020 году за 15 миллионов фунтов. За это время он провел за клуб в общей сложности 31 матч в АПЛ.

В прошлом сезоне футболист выступал за «Уотфорд» в чемпионшипе на правах аренды. 

Джамал Льюис – первый игрок из Великобритании в истории «Сан-Паулу». Защитник родился в Англии, но выступает за сборную Северной Ирландии (это родина его матери). 

Фото: сайт «Сан-Паулу».

1 комментарий
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В свое время мог поехать в Ливерпуль в качестве подмены Робертсону, но оказался в Ньюкастле. Сейчас мог бы бегать по бровке в Чемпионшипе, а окажется на пляже.
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