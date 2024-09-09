Ари: «Я уже считаю себя русским. Проникся страной и культурой. К тому же у меня русская жена» 

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Ари Краснодар Футбол

Ари заявил, что считает себя русским.

Бразилец получил российский паспорт в июле 2018 года.

— Вы всегда тепло высказываетесь о России. Почему вы так полюбили эту страну?

— Я уже считаю себя русским. За годы, что я прожил в России, проникся страной и культурой. К тому же у меня появилась русская жена. Самая красивая девушка России! Несмотря на то, что я лично не знаю президента и всю историю страны, я всегда тепло отношусь к русскому народу.

— Когда в последний раз были в России?

— Три года назад. Сейчас очень много дел, плюс я еще продолжаю играть. Ну и каникулы детей не всегда совпадают с моим отпуском. Сейчас, когда моя карьера подходит к завершению, возможно, буду чаще прилетать, – сказал экс-форвард сборной России, «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива».

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4 комментария
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