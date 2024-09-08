Галлас об «Арсенале» и ЛЧ: «Они сосредоточатся на АПЛ – уже давно не выигрывали ее, а в последних двух сезонах были близки к чемпионству»
Вильям Галлас оценил перспективы «Арсенала» в Лиге чемпионов.
«Сложнейшим испытанием для «Арсенала» на общем этапе может стать матч с «ПСЖ», но не думаю, что парижане пройдут далеко в турнире. У них хороший состав для Лиги 1, но не для победы в Лиге чемпионов.
«Арсенал» мог бы стать одним из претендентов, но когда есть такие сильные команды, как «Ман Сити» и «Реал», нужно понимать приоритеты «Арсенала». Думаю, они сосредоточатся на АПЛ, потому что уже давно не выигрывали ее, а в последних двух сезонах были близки к чемпионству.
Поэтому не думаю, что «Арсенал» выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне», – сказал бывший защитник «Арсенала».
Т.е. Лигу Чемпионов выиграть будет тяжко, потому что там есть "Манчестер Сити".
А вот АПЛ будет выиграть проще (там же "Манчестер Сити" нет).
Кажется, что если "Арсенал" хочет выиграть хотя бы "что-то", то им нужно настраиваться на каждый отдельно взятый матч, независимо от турнира.
Чтобы потом, в конце сезона не жалеть о потерянных очках в матчах с "Фулхэмом", "Брайтоном" и. т.д.