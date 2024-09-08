Галлас об «Арсенале» и ЛЧ: «Они сосредоточатся на АПЛ – уже давно не выигрывали ее, а в последних двух сезонах были близки к чемпионству» 

Теги ПСЖ Вильям Галлас премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

Вильям Галлас оценил перспективы «Арсенала» в Лиге чемпионов.

«Сложнейшим испытанием для «Арсенала» на общем этапе может стать матч с «ПСЖ», но не думаю, что парижане пройдут далеко в турнире. У них хороший состав для Лиги 1, но не для победы в Лиге чемпионов.

«Арсенал» мог бы стать одним из претендентов, но когда есть такие сильные команды, как «Ман Сити» и «Реал», нужно понимать приоритеты «Арсенала». Думаю, они сосредоточатся на АПЛ, потому что уже давно не выигрывали ее, а в последних двух сезонах были близки к чемпионству. 

Поэтому не думаю, что «Арсенал» выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне», – сказал бывший защитник «Арсенала».

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15 комментариев
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ЛЧ каждый год побеждают...
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И снова просрут ее.
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С такими вливаниями в игроков, как были в последние годы, нужно уже за все трофеи бороться, как делают все гранды.
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Намекает, что сольют ЛЧ ради АПЛ? План надёжен как швейцарские часы.
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Да все везде провалят
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
И снова просрут ее.
Пушкари хотя бы перестали ошиваться на 4 месте, а ярко играют и претендуют на титул
+5
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Да и ЛЧ не выигрывали.
+2
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+2
Ответ Александр Степанов
Пушкари хотя бы перестали ошиваться на 4 месте, а ярко играют и претендуют на титул
Здесь не спорю. Хоть кто-то дергается в чемпионате одной команды.
+3
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Ответ Александр Степанов
Пушкари хотя бы перестали ошиваться на 4 месте, а ярко играют и претендуют на титул
Что толку с этого претендентства. Нужно на другой уровень переходить, а у них ментальность не та.
+3
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По итогу, результат один
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В мае закончили сезон с юбилеем)) теперь можно идти за титулом
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Ясно. Понятно.
Т.е. Лигу Чемпионов выиграть будет тяжко, потому что там есть "Манчестер Сити".
А вот АПЛ будет выиграть проще (там же "Манчестер Сити" нет).
Кажется, что если "Арсенал" хочет выиграть хотя бы "что-то", то им нужно настраиваться на каждый отдельно взятый матч, независимо от турнира.
Чтобы потом, в конце сезона не жалеть о потерянных очках в матчах с "Фулхэмом", "Брайтоном" и. т.д.
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Сначала сольют все кубки , а весной АПЛ
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Ответ Carasa
Что толку с этого претендентства. Нужно на другой уровень переходить, а у них ментальность не та.
То есть было бы лучше, если бы Арсенал продолжал охранять топ-4? В смысле что толку?)
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