Галлас об «Арсенале» и ЛЧ: «Они сосредоточатся на АПЛ – уже давно не выигрывали ее, а в последних двух сезонах были близки к чемпионству» 

Вильям Галлас оценил перспективы «Арсенала» в Лиге чемпионов.

«Сложнейшим испытанием для «Арсенала» на общем этапе может стать матч с « », но не думаю, что парижане пройдут далеко в турнире. У них хороший состав для Лиги 1, но не для победы в чемпионов.

«Арсенал» мог бы стать одним из претендентов, но когда есть такие сильные команды, как «Ман Сити» и «Реал», нужно понимать приоритеты «Арсенала». Думаю, они сосредоточатся на , потому что уже давно не выигрывали ее, а в последних двух сезонах были близки к чемпионству.

Поэтому не думаю, что «Арсенал» выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне», – сказал бывший защитник « ».