«Аль-Наср» может подписать Ковачича зимой с зарплатой 1 млн фунтов в неделю. Роналду настаивает на трансфере хавбека «Сити» (CBS Sports)
Матео Ковачич может перейти в «Аль-Наср» зимой.
По данным корреспондента CBS Sports Джеймса Бенджа, саудовский клуб планирует подписать хорвата в зимнее трансферное окно. Утверждается, что на подписании полузащитника «Манчестер Сити» настаивает Криштиану Роналду.
«Аль-Наср» будет готов предложить игроку зарплату в размере 1 млн фунтов в неделю, если в ближайшее время им удастся расстаться с Садьо Мане или Талиской.
Действующий контракт футболиста с английским клубом рассчитан до 2027 года.
В этом сезоне Ковачич провел все 3 матча за «Ман Сити» в АПЛ и отметился одним голом. Полная статистика 30-летнего игрока доступна по ссылке.
Ковачичу? Я аж поперхнулся...
98 072 502 рубля в неделю))
Результат давал Мадридский Реал,а так же Эдер ☝🏼по этому ему как воздух нужны сильнейшие партнёры. И да,теперь даже в Саудовской Аравии 🇸🇦