«Аль-Наср» может подписать Ковачича зимой с зарплатой 1 млн фунтов в неделю. Роналду настаивает на трансфере хавбека «Сити» (CBS Sports)

Матео Ковачич может перейти в «Аль-Наср» зимой.

По данным корреспондента CBS Sports Джеймса Бенджа, саудовский клуб планирует подписать хорвата в зимнее трансферное окно. Утверждается, что на подписании полузащитника « » настаивает .

« » будет готов предложить игроку зарплату в размере 1 млн фунтов в неделю, если в ближайшее время им удастся расстаться с Садьо Мане или Талиской.

Действующий контракт футболиста с английским клубом рассчитан до 2027 года.

В этом сезоне провел все 3 матча за «Ман Сити» в и отметился одним голом. Полная статистика 30-летнего игрока доступна по ссылке.