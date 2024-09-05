«Аль-Наср» может подписать Ковачича зимой с зарплатой 1 млн фунтов в неделю. Роналду настаивает на трансфере хавбека «Сити» (CBS Sports)

Теги Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Матео Ковачич Садьо Мане Талиска деньги Футбол

Матео Ковачич может перейти в «Аль-Наср» зимой.

По данным корреспондента CBS Sports Джеймса Бенджа, саудовский клуб планирует подписать хорвата в зимнее трансферное окно. Утверждается, что на подписании полузащитника «Манчестер Сити» настаивает Криштиану Роналду.

«Аль-Наср» будет готов предложить игроку зарплату в размере 1 млн фунтов в неделю, если в ближайшее время им удастся расстаться с Садьо Мане или Талиской.

Действующий контракт футболиста с английским клубом рассчитан до 2027 года.

В этом сезоне Ковачич провел все 3 матча за «Ман Сити» в АПЛ и отметился одним голом. Полная статистика 30-летнего игрока доступна по ссылке.

21 комментарий
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"зарплату в размере 1 млн фунтов в неделю"

Ковачичу? Я аж поперхнулся...
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Бедный Роналду - ему приходится настаивать на переходы хороших игроков, чтобы завоевать хотя бы один трофей в Аравии)
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Отпускать Талиску который их тащил на второе место. Это идиотизм🤦‍♂️
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сколько ещё иностранцев нужно этому "тащеру" , чтобы обойти Малколма 😁
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Отпустят Талиску даже вторыми быть перестанут 🤣🤦🏻‍♂️
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Ответ Overkiller
"зарплату в размере 1 млн фунтов в неделю" Ковачичу? Я аж поперхнулся...
Ну Тоуни же платят арабы) Ковачич все таки с именем
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А ковачичу это зачем?)
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Роналду это такая футбольная бутафория )) это примерно как купить копейку за 200 миллионов в год и к ней нужно докупать Бугатти вайрон чтобы выиграть что то )) он просто абсолютно бесполезное существо в футболе, чисто маркетинг )) Перес это понял проигрывая чемпионат каждый год и избавился от него, проще Кашшаи заплатить копейки ))
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Наконец то он уразумел, начал покупать футболистов а не увольнять тренеров🤣🤣 тренера МЮ, Юве, Португалии да и Аль-насра не даст соврать
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Мане конечно будет феерично если из третьего клуба за три года выгонят, но вообще чем они с талиской неугодили? Я понимаю лимит, но почему эти двое?
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Безумие
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Миллион евро в неделю))

98 072 502 рубля в неделю))
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Португальское 🪵 не даёт и не давал результата !
Результат давал Мадридский Реал,а так же Эдер ☝🏼по этому ему как воздух нужны сильнейшие партнёры. И да,теперь даже в Саудовской Аравии 🇸🇦
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Судя по новостям, Роналду настаивает на трансфере любого топового/околотоп игрока в Аль Наср 🤭
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Ответ Барыга блинами
Бедный Роналду - ему приходится настаивать на переходы хороших игроков, чтобы завоевать хотя бы один трофей в Аравии)
Не только это. Надо успеть забить 1000, поэтому нужно купить как можно больше подносчиков снарядов
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Ответ Overkiller
"зарплату в размере 1 млн фунтов в неделю" Ковачичу? Я аж поперхнулся...
Даже добрать нечего. Чистое безумие.
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