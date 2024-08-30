Дауд бесплатно перешел в «Айнтрахт» из «Брайтона». Контракт с экс-хавбеком «Дортмунда» – до 2026-го
Махмуд Дауд вернулся в Бундеслигу на постоянной основе.
«Айнтрахт» бесплатно подписал полузащитника «Брайтона» и заключил с ним контракт до 2026 года. Футболист получил 18-й номер.
Дауд представлял «Брайтон» с лета 2023 года, перейдя из «Боруссии» в качестве свободного агента. В феврале 2024-го он был арендован «Штутгартом» и за 13 игр в Бундеслиге забил 1 гол.
Подробно со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: profis.eintracht.de