Дауд бесплатно перешел в «Айнтрахт» из «Брайтона». Контракт с экс-хавбеком «Дортмунда» – до 2026-го

Махмуд Дауд вернулся в Бундеслигу на постоянной основе.

« » бесплатно подписал полузащитника « » и заключил с ним контракт до 2026 года. Футболист получил 18-й номер.

представлял «Брайтон» с лета 2023 года, перейдя из «Боруссии» в качестве свободного агента. В феврале 2024-го он был арендован «Штутгартом» и за 13 игр в Бундеслиге забил 1 гол.

Подробно со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: profis.eintracht.de