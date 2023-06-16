Дауд перешел в «Брайтон» свободным агентом. Контракт экс-хавбека «Дортмунда» – до 2027-го
Экс-полузащитник «Боруссии» Дортмунд Махмуд Дауд стал игроком «Брайтона».
Клуб АПЛ объявил о подписании контракта с 27-летним игроком до 2027 года.
Дауд перешел в «Брайтон» на правах свободного агента после истечения контракта с «Дортмундом», за который он выступал 6 сезонов.
В завершившемся сезоне Дауд провел за «Боруссию» 9 матчей в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями. Подробная статистика полузащитника доступна здесь.
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