Дауд перешел в «Брайтон» свободным агентом. Контракт экс-хавбека «Дортмунда» – до 2027-го

Теги Боруссия Дортмунд премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы Брайтон Махмуд Дауд Футбол

Экс-полузащитник «Боруссии» Дортмунд Махмуд Дауд стал игроком «Брайтона».

Клуб АПЛ объявил о подписании контракта с 27-летним игроком до 2027 года.

Дауд перешел в «Брайтон» на правах свободного агента после истечения контракта с «Дортмундом», за который он выступал 6 сезонов.

В завершившемся сезоне Дауд провел за «Боруссию» 9 матчей в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями. Подробная статистика полузащитника доступна здесь.

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пепси пеналдувич
Крутой игрок за бесплатно.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Плеймейкер87
Удачи Махмуд и спасибо за период в Боруссии
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Чугунов
Хорошая сделка
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrei Panteleev
а что он так? хорошо же в хардкоре выступал.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Будет на пару с Милнером разрывать в центре поля.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MBayern7
Ответ che kaif
Такой игрок и мимо баварии. Система трещит по швам
Он не уровень даже лавки Баварии
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный тюльпан
Тот случай, когда игрока и бесплатно не жалко слить. В Мёнхенгладбахе казался очень перспективным на место Гюндогана, но как оказался в Дортмунде, то за несколько сезонов показал, что ощущение было обманчивым. Не очень понимаю, зачем его Брайтон берёт, когда там "гениальный" скаутинг работает у Блума, а ещё математические модели. Надо было в молодняк вкладываться, как с Кайседо и Мак Аллистером, а тут подбирают свободного агента 27 лет, который ни рыба, ни мясо. Времени для выхода на новый уровень у него немного да и вряд ли уже продашь куда-то.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dottore
Дортмунду, кажется , придётся с нуля собирать команду. Такими темпами скоро всех разберут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Желтоусов
Дортмунд растащили по кирпичикам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pedri
После ухода МакАллистер ещё если Кайседо покинуть клуб Дахуд и Милнер нормь усиление в полузащиту!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mario14
Зимой продадут в Челси за 50, а может и за 120😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Таганов
Ответ j30
он говорил что не уйдет из боруссии пока не выиграет бундеслигу
контракт не продлили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arlovski
Ответ che kaif
Такой игрок и мимо баварии. Система трещит по швам
такой... средний?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
Ответ Dottore
Дортмунду, кажется , придётся с нуля собирать команду. Такими темпами скоро всех разберут
За такие бабки можно собрать и две перспективные команды
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий