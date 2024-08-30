Погребняк о Суперкубке УЕФА-2008: «Очень рад, что «Зенит» сотворил историю. Хотелось бы, чтобы наши клубы почаще радовали такими трофеями, которых нет даже у Фергюсона»

Павел Погребняк вспомнил о победе «Зенита» в Суперкубке УЕФА.

В августе 2008 года клуб из Санкт-Петербурга выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв « » (2:1). Погребняк стал автором одного из голов команды.

– Очень рад, что мы сотворили историю. Благодарю партнеров. До сих пор помню те положительные эмоции. Хотелось бы, чтобы наши клубы почаще радовали болельщиков такими трофеями, которых нет даже у сэра . Помню тот день, голевой пас Денисова.

– Как отмечали победу в Суперкубке?

– Монако такой регион, где можно было собраться после игры, отметить.

– Кто больше всех был рад этому трофею?

– Вряд ли кого-то можно выделить. Ни у кого тогда такого кубка не было, – сказал бывший игрок « ».

Отметим, что Фергюсон в своей тренерской карьере дважды выигрывал Суперкубок УЕФА – в 1983 году с «Абердином» и в 1991 году с «Манчестер Юнайтед».

При этом после двух побед «МЮ» в Лиге чемпионов под его руководством (1999 и 2008) клуб не смог прибавить победу в Суперкубке, уступив «Лацио» и «Зениту».