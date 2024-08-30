Погребняк о Суперкубке УЕФА-2008: «Очень рад, что «Зенит» сотворил историю. Хотелось бы, чтобы наши клубы почаще радовали такими трофеями, которых нет даже у Фергюсона»
Павел Погребняк вспомнил о победе «Зенита» в Суперкубке УЕФА.
В августе 2008 года клуб из Санкт-Петербурга выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв «Манчестер Юнайтед» (2:1). Погребняк стал автором одного из голов команды.
– Очень рад, что мы сотворили историю. Благодарю партнеров. До сих пор помню те положительные эмоции. Хотелось бы, чтобы наши клубы почаще радовали болельщиков такими трофеями, которых нет даже у сэра Алекса Фергюсона. Помню тот день, голевой пас Денисова.
– Как отмечали победу в Суперкубке?
– Монако такой регион, где можно было собраться после игры, отметить.
– Кто больше всех был рад этому трофею?
– Вряд ли кого-то можно выделить. Ни у кого тогда такого кубка не было, – сказал бывший игрок «Зенита».
Отметим, что Фергюсон в своей тренерской карьере дважды выигрывал Суперкубок УЕФА – в 1983 году с «Абердином» и в 1991 году с «Манчестер Юнайтед».
При этом после двух побед «МЮ» в Лиге чемпионов под его руководством (1999 и 2008) клуб не смог прибавить победу в Суперкубке, уступив «Лацио» и «Зениту».
"Самым успешным в плане выигранных трофеев тренером в истории клуба является сэр Алекс Фергюсон, который выиграл 13 титулов Премьер-лиги, пять Кубков Англии, четыре Кубка Футбольной лиги, десять Суперкубков Англии, две Лиги чемпионов УЕФА, а также Суперкубок УЕФА, Кубок обладателей кубков, Межконтинентальный кубок и ..."
Похоже, неточность допустил Погребняк.
:))
Вообще ни у кого нет, только у Зенита он есть😅
А еще , Мигель Данни мне показался будущим восьмикратным обладателем золотого мяча
А первый так вообще, когда Погребняк только родился)))
Куда уж там Зениту и ЦСКА, до таких мега достижений КБ? 🤣🤣🤣