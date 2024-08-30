Погребняк о Суперкубке УЕФА-2008: «Очень рад, что «Зенит» сотворил историю. Хотелось бы, чтобы наши клубы почаще радовали такими трофеями, которых нет даже у Фергюсона»

Теги Зенит Игорь Денисов Павел Погребняк Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Россия болельщики Суперкубок Европы Футбол

Павел Погребняк вспомнил о победе «Зенита» в Суперкубке УЕФА.

В августе 2008 года клуб из Санкт-Петербурга выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв «Манчестер Юнайтед» (2:1). Погребняк стал автором одного из голов команды. 

– Очень рад, что мы сотворили историю. Благодарю партнеров. До сих пор помню те положительные эмоции. Хотелось бы, чтобы наши клубы почаще радовали болельщиков такими трофеями, которых нет даже у сэра Алекса Фергюсона. Помню тот день, голевой пас Денисова.

– Как отмечали победу в Суперкубке?

– Монако такой регион, где можно было собраться после игры, отметить.

– Кто больше всех был рад этому трофею?

– Вряд ли кого-то можно выделить. Ни у кого тогда такого кубка не было, – сказал бывший игрок «Зенита». 

Отметим, что Фергюсон в своей тренерской карьере дважды выигрывал Суперкубок УЕФА – в 1983 году с «Абердином» и в 1991 году с «Манчестер Юнайтед».

При этом после двух побед «МЮ» в Лиге чемпионов под его руководством (1999 и 2008) клуб не смог прибавить победу в Суперкубке, уступив «Лацио» и «Зениту». 

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47 комментариев
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Ответ tanyalover
А у САФа точно нет Суперкубка УЕФА?..
Есть. И Погреб должен знать об этом, раз неоднократно публично заявлял, что является поклонником "Юнайтед".
+48
-1
+47
Прошло 16 лет, а голы и многие моменты до сих пор помню.
+48
-3
+45
Зато у Фергюсона нет Суперкубка России. Шах и мат, хейтеры.
+46
-5
+41
Ответ med
Прошло 16 лет, а голы и многие моменты до сих пор помню.
Скоулз шикарно положил
+39
-1
+38
Ответ med
Прошло 16 лет, а голы и многие моменты до сих пор помню.
Да, 16 лет прошло, а те эмоции вспоминаются, как будто это было вчера :)
+26
-4
+22
А у САФа точно нет Суперкубка УЕФА?..
+21
-1
+20
Вряд ли на нашем веку российские клубы повторят успех ЦСКА и Зенита. Нам бы хоть в групповой этап ЛЧ вернуться, хотя даже это уже представить сложно. Это надо в таблице коэффициентов восстанавливаться, а нас пока даже не допускают.
+14
-2
+12
Ответ tanyalover
А у САФа точно нет Суперкубка УЕФА?..
Он про кубок России
+11
-1
+10
Ответ tanyalover
А у САФа точно нет Суперкубка УЕФА?..
Цитирую гугл:
"Самым успешным в плане выигранных трофеев тренером в истории клуба является сэр Алекс Фергюсон, который выиграл 13 титулов Премьер-лиги, пять Кубков Англии, четыре Кубка Футбольной лиги, десять Суперкубков Англии, две Лиги чемпионов УЕФА, а также Суперкубок УЕФА, Кубок обладателей кубков, Межконтинентальный кубок и ..."

Похоже, неточность допустил Погребняк.
+14
-5
+9
Та команда - лучшая в истории России. Золотыми буквами она вписала себя в историю
+10
-3
+7
Ответ Marcus-light
Он про кубок России
и суперкубок России
+5
0
+5
Ответ Алексей Супонинский
Полная хрень с купленными соперниками
> Любит Спартак

:))
+7
-2
+5
Какой классный был Зенит тогда, без дельфинов и прочей лабуды..эх
+6
-2
+4
А когда у спартака будет хоть какой-нибудь евротрофей? А, ну да, в европе же нет москалевых и безбородовых, значит никогда.
+5
-2
+3
Ответ Михаил Савченко
> Любит Спартак :))
Это как красная тряпка для спартачей. Своих еврокубков нет, вот и бесятся)
+3
-1
+2
Да Кубка Премьер-Лиги 2003 у Фергюсона нет.
Вообще ни у кого нет, только у Зенита он есть😅
+3
-1
+2
Ответ Рашпель793
Если у вас нет настоящего, нет перспектив в будущем, нужно что-то в жизни менять, а не приплетать свои проблемы "нам" :)
В настоящем - нет еврокубков, сборная играет «нули» со странами ближней Азии) в будущем - еврокубков, ЧМ и ЧЕ не видать лет 5-8 )) Европейские игроки даже в 3 цены ехать не хотят в наш чемпионат)) … да проблем нет абсолютно 🤣🤣🤣 Пути регионов и кубки в Абу - Даби, это всё на что можно рассчитывать 😱🤣
+3
-1
+2
Ответ Under
Скоулз шикарно положил
Да)) помню, как смеялся над этим. На что он вообще рассчитывал

А еще , Мигель Данни мне показался будущим восьмикратным обладателем золотого мяча
+2
0
+2
Погребняк не в курсе, но Фергюсон Суперкубок УЕФА брал еще тогда, когда сам Пашка был еще ребенком)))

А первый так вообще, когда Погребняк только родился)))
+1
0
+1
Ответ tanyalover
А у САФа точно нет Суперкубка УЕФА?..
Он про кубок БРИКС, к примеру
+1
0
+1
Ответ Under
Скоулз шикарно положил
Реально крутой трёхочковый тогда закинул
+1
0
+1
Ответ Nikitk@Torres
Вряд ли на нашем веку российские клубы повторят успех ЦСКА и Зенита. Нам бы хоть в групповой этап ЛЧ вернуться, хотя даже это уже представить сложно. Это надо в таблице коэффициентов восстанавливаться, а нас пока даже не допускают.
Чудные поклонники КБ все поголовно считают, что у ЦСКА и Зенита не было никакого успеха. Типа это не кубок и мало того, он ещё и куплен некими корпорациями. То ли дело у КБ, аж целых 3(!) полуфинала в еврокубках (2 из которых, кстати, в этом не кубке, как они его называют (КУЕФА и КК)) + 2 случайные победы над Реалом и 1 победа над Арсеналом или Ливерпулем, в принципе, не суть. Вот это по мнению шизиков КБ - реальные достижения.😂
Куда уж там Зениту и ЦСКА, до таких мега достижений КБ? 🤣🤣🤣
+2
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+1
Ответ Under
Главное не запутаться, что такое хорошо, что неудача
Когда все закончится, все стороны будут трубить об удачном исходе и победе) Будем смотреть по последствиям ;)
+1
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+1
Ответ Volgogradets
Комментарий удален модератором
Знаю много хороших волгоградцев. Кто-то тут их позорит.
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Комментарий удален модератором
Ответ Jack & Daniels
Когда нет настоящего, нет перспектив в будущем, то приходится жить только прошлым) Наше любимое хобби…
Мне тебя жаль
0
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0
Ответ Jack & Daniels
В настоящем - нет еврокубков, сборная играет «нули» со странами ближней Азии) в будущем - еврокубков, ЧМ и ЧЕ не видать лет 5-8 )) Европейские игроки даже в 3 цены ехать не хотят в наш чемпионат)) … да проблем нет абсолютно 🤣🤣🤣 Пути регионов и кубки в Абу - Даби, это всё на что можно рассчитывать 😱🤣
А теперь процитируй мне мои слова, где я написал, что проблем нет.
0
0
0
Ответ Jack & Daniels
Когда нет настоящего, нет перспектив в будущем, то приходится жить только прошлым) Наше любимое хобби…
Если у вас нет настоящего, нет перспектив в будущем, нужно что-то в жизни менять, а не приплетать свои проблемы "нам" :)
+4
-4
0
Ответ Uef@
Как не удивительно, но будущие успехи/неудачи наших команд в еврокубках зависят в том числе и от исхода того, из-за чего нас исключили. Все закончится хорошо - будем наравне с топ-5 бороться за победы, потерпим неудачу - останемся на долгое время инкубатором, борясь за попадание в топ-15 таблицы коэффициентов
Главное не запутаться, что такое хорошо, что неудача
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
не, ну это даже не шапкозакидательство, а откровенно вредительство
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