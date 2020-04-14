Погребняк назвал фальшивыми любителями футбола тех, кто говорит, что «Зенит» купил игру с «Баварией» в 2008-м

Нападающий Павел Погребняк вспомнил победу над «Баварией» (4:0) в полуфинале Кубка УЕФА в 2008 году и прокомментировали слухи о том, что она была купленной.

– До сих пор находятся те, кто говорит, что «Зенит» ту игру купил.

– Не думаю, что об этом вспоминают болельщики «Зенита». Вспоминают недруги. Назову их, если говорить помягче, фальшивыми любителями футбола. По идее, радоваться успеху «Зенита» как представителя России должны были все, но вот как есть. А тремя годами ранее всей Россией болели за ЦСКА.

– И все-таки, что для вас значит эта победа?

– Хотел бы поздравить всех болельщиков с праздником. Радует, что вы помните наши успехи, это прекрасно. Здорово, что и я смог внести частичку в те победы. А дальше был Манчестер. Конечно, мы не имели права проиграть в финале «Рейнджерс» после того, как так прошли «Баварию»! – сказал Погребняк.

«Общался с авторитетными людьми. Один другому сказал: «Надо, чтобы наш «Зенит» победил». И все!» Орлов о матче «Зенита» с «Баварией» в 2008-м

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