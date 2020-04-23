Радимов о Суперкубке УЕФА-2008 с «МЮ»: «Тот выезд ничем не отличался, «Зенит» много выигрывал тогда»

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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился воспоминаниями о победе в Суперкубке УЕФА-2008 над «Манчестер Юнайтед» (2:1).

– Помните ли вы, с каким настроением команда летела в Монако?

– В тот год настроение всегда было очень хорошим, мы много выигрывали. Этот выезд ничем не отличался.

– В финале Кубка УЕФА медали вам вручал Мишель Платини. Если не ошибаюсь, это один из ваших любимых футболистов.

– Да, именно так. У меня даже где-то висит фотография, где я рядом с Платини. Первый чемпионат Европы, который я посмотрел – это ЧЕ-84 во Франции, где блистал именно Платини. С тех пор его игра производила колоссальное впечатление.

– Какие чувства испытывали, выходя на разминку перед игрой с командой Алекса Фергюсона?

– Я помню, как мы вышли с Аршавиным перед матчем, стоим в центре поля, основной состав уже готовится к игре в раздевалке. Нас выхватили крупным планом – у меня в руках «Кока-кола», у него «Фанта». Нас показывают на экране стадиона, и Шава говорит: «Представляешь, если бы у нас сейчас тренером был не Адвокат, а какой-то русский специалист? За такие напитки нас бы, наверное, отправили в Хабаровск». Что же касается самой игры, то не играл Роналду, для нас это было большим плюсом. Любой футболист, который выходит играть против его команды и узнает, что Криштиану не выйдет на поле, испытывает облегчение.

– Тот матч стал для вас последним в профессиональной карьере. На тот момент понимали, что больше не выйдете на поле? Общались перед игрой с Адвокатом?

– Общался с Диком перед сезоном, сказал, что это будет мой последний сезон, больше я не выдержу, потому что была проблема с ахилловым сухожилием, обманывать футбол не было смысла. Я выдержал до конца сезон, насколько это было возможно. Я благодарен Адвокату, что он позволил выйти на поле в таком матче. Думаю, любой футболист не отказался бы от такого завершения карьеры.

– Когда выходили на замену, сердце колотилось?

– Да нет, ничего особенного не было. После стольких игр в карьере... Понятно, что матч важный, но их было так много, что нужно было просто выйти и сыграть.

– После игры вы иронизировали над «МЮ», говорили, что им пришлось даже рукой забивать...

– Если говорить о голе рукой, мы же все помним Марадону, который с таким голом вошел в историю. ВАРа тогда не было. Скоулз при счете 2:1 забивает рукой на последних минутах. Мы с Тимощуком находились рядом с арбитром, и первым движением он показал на центр. Если бы боковой не подсказал, мог случиться скандал. После подсказки же Скоулз получил красную, доигрывали мы в большинстве. Но в первые секунды после гола мы с Тимощуком просто опешили, когда увидели жест судьи.

– В том матче «Зенит» переиграл «Ман Юнайтед» не только по счету, но и по владению мячом. Для многих это стало удивлением. Это было планом на игру или просто так вышло?

– Если вы посмотрите на состав «Зенита» того времени, то можете увидеть, что индивидуально сильных игроков было очень много – это первое. Второе – все пытались играть в комбинационный футбол. Тимощук, Зырянов, Широков, Аршавин, Домингес – все эти ребята любят играть с мячом.

– Еще одним героем того вечера стал Данни. Как выглядел его дебют со стороны?

– Предыстория: когда мы играли против «Динамо» с Данни в составе, у нас постоянно возникали конфликты. Я говорю по-испански, поэтому высказывали мы друг другу очень много. В одном из матчей Данни сказал мне: «Да что ты выиграл в своей жизни?». На что я ответил, что ты-то и подавно ничего не выиграл. В 2008-м году мы выигрывали все, что можно, перед Суперкубком приходит Данни. По-испански в команде говорили только мы с Домингесом. Первое, что я сказал Данни после перехода: «Ну что, ты приехал выигрывать титулы?» После финального свистка он подошел ко мне и сказал: «Ну, теперь я точно выиграл трофей, больше ты мне ничего не скажешь».

– Как отмечали победу?

– Для начала расскажу о том, что было перед игрой. Такого количества дорогих машин с российскими номерами в Монако, пожалуй, до этого не было. Плюс, стадион, который чем-то похож на «Петровский», на 90 процентов был заполнен нашими болельщиками. Что касается послематчевой вечеринки – она была запланирована при любом результате. Разумеется, после победы настроение лучше. Мы с Костей Зыряновым ушли где-то в разгаре вечеринки и пошли пешком. Нужно было идти в гору, шли долго и устали еще больше, чем на игре, – рассказал Радимов.

Манчестер Юнайтед Англия – Зенит Россия 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
29 августа, , «Луи II»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 44 Погребняк, 0:2 – 59 Данни, 1:2 – 72 Видич.
Манчестер Юнайтедван дер Сар, Невилл (Браун, 76), Фердинанд, Видич, Эвра, Андерсон (О′Ши, 60), Скоулз, Флетчер (Пак Чжи Сун, 60), Нани, Руни, Тевес.
ЗенитМалафеев, Анюков, Крижанац (Радимов, 70), Тимощук, Пюигренье (Широков, 62), Ширл, Денисов, Зырянов, Данни, Домингес (Аршавин, 46), Погребняк.
Предупреждения:
Скоулз (45+1), Андерсон (54), Тевес (73).
Удаление:
Скоулз (89).

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