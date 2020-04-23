Радимов о Суперкубке УЕФА-2008 с «МЮ»: «Тот выезд ничем не отличался, «Зенит» много выигрывал тогда»

Бывший полузащитник «Зенита» поделился воспоминаниями о победе в Суперкубке УЕФА-2008 над (2:1).

– Помните ли вы, с каким настроением команда летела в Монако?

– В тот год настроение всегда было очень хорошим, мы много выигрывали. Этот выезд ничем не отличался.

– В финале Кубка УЕФА медали вам вручал Мишель Платини. Если не ошибаюсь, это один из ваших любимых футболистов.

– Да, именно так. У меня даже где-то висит фотография, где я рядом с Платини. Первый чемпионат Европы, который я посмотрел – это ЧЕ-84 во Франции, где блистал именно Платини. С тех пор его игра производила колоссальное впечатление.

– Какие чувства испытывали, выходя на разминку перед игрой с командой Алекса Фергюсона?

– Я помню, как мы вышли с Аршавиным перед матчем, стоим в центре поля, основной состав уже готовится к игре в раздевалке. Нас выхватили крупным планом – у меня в руках «Кока-кола», у него «Фанта». Нас показывают на экране стадиона, и Шава говорит: «Представляешь, если бы у нас сейчас тренером был не Адвокат, а какой-то русский специалист? За такие напитки нас бы, наверное, отправили в Хабаровск». Что же касается самой игры, то не играл Роналду, для нас это было большим плюсом. Любой футболист, который выходит играть против его команды и узнает, что Криштиану не выйдет на поле, испытывает облегчение.

– Тот матч стал для вас последним в профессиональной карьере. На тот момент понимали, что больше не выйдете на поле? Общались перед игрой с Адвокатом?

– Общался с Диком перед сезоном, сказал, что это будет мой последний сезон, больше я не выдержу, потому что была проблема с ахилловым сухожилием, обманывать футбол не было смысла. Я выдержал до конца сезон, насколько это было возможно. Я благодарен Адвокату, что он позволил выйти на поле в таком матче. Думаю, любой футболист не отказался бы от такого завершения карьеры.

– Когда выходили на замену, сердце колотилось?

– Да нет, ничего особенного не было. После стольких игр в карьере... Понятно, что матч важный, но их было так много, что нужно было просто выйти и сыграть.

– После игры вы иронизировали над «МЮ», говорили, что им пришлось даже рукой забивать...

– Если говорить о голе рукой, мы же все помним Марадону, который с таким голом вошел в историю. ВАРа тогда не было. Скоулз при счете 2:1 забивает рукой на последних минутах. Мы с Тимощуком находились рядом с арбитром, и первым движением он показал на центр. Если бы боковой не подсказал, мог случиться скандал. После подсказки же Скоулз получил красную, доигрывали мы в большинстве. Но в первые секунды после гола мы с Тимощуком просто опешили, когда увидели жест судьи.

– В том матче «Зенит» переиграл «Ман Юнайтед» не только по счету, но и по владению мячом. Для многих это стало удивлением. Это было планом на игру или просто так вышло?

– Если вы посмотрите на состав того времени, то можете увидеть, что индивидуально сильных игроков было очень много – это первое. Второе – все пытались играть в комбинационный футбол. Тимощук, Зырянов, Широков, Аршавин, Домингес – все эти ребята любят играть с мячом.

– Еще одним героем того вечера стал . Как выглядел его дебют со стороны?

– Предыстория: когда мы играли против «Динамо» с Данни в составе, у нас постоянно возникали конфликты. Я говорю по-испански, поэтому высказывали мы друг другу очень много. В одном из матчей Данни сказал мне: «Да что ты выиграл в своей жизни?». На что я ответил, что ты-то и подавно ничего не выиграл. В 2008-м году мы выигрывали все, что можно, перед Суперкубком приходит Данни. По-испански в команде говорили только мы с Домингесом. Первое, что я сказал Данни после перехода: «Ну что, ты приехал выигрывать титулы?» После финального свистка он подошел ко мне и сказал: «Ну, теперь я точно выиграл трофей, больше ты мне ничего не скажешь».

– Как отмечали победу?

– Для начала расскажу о том, что было перед игрой. Такого количества дорогих машин с российскими номерами в Монако, пожалуй, до этого не было. Плюс, стадион, который чем-то похож на «Петровский», на 90 процентов был заполнен нашими болельщиками. Что касается послематчевой вечеринки – она была запланирована при любом результате. Разумеется, после победы настроение лучше. Мы с Костей Зыряновым ушли где-то в разгаре вечеринки и пошли пешком. Нужно было идти в гору, шли долго и устали еще больше, чем на игре, – рассказал Радимов.