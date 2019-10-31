Данни о Суперкубке УЕФА-2008: «Роналду не мог играть, к счастью для «Зенита». Я подшучивал над ним после матча»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни поделился воспоминаниями о победе в Суперкубке УЕФА-2008 над (2:1).

– До игры за Суперкубок вы провели всего одну тренировку с командой. Какие у вас остались впечатления от того занятия?

– Про первую тренировку помню то, как приятно было оказаться рядом с футболистами, которые мне очень нравились: Аршавин, Домингес, Радимов. И вообще меня очень круто приняли в «Зените». Это было отличное занятие – казалось, что все мы тренируемся друг с другом уже не первый год. Было супер! Вообще, я помню, что это был прекрасный и важный момент моей карьеры. Я совсем не был знаком с новой командой, провел всего одну тренировку, отправился на такой важный матч, победил в нем и стал лучшим игроком. Один из самых значимых дней моей жизни!

– Чувствовали дополнительное давление перед таким непростым дебютом?

– Если честно, я немного удивился. Видеть Аршавина на скамейке запасных после того невероятного сезона, который он провел – особенно в Кубке УЕФА, который он отыграл на высшем уровне, забил много мячей. Это стало сюрпризом для меня, для команды, для всех. Но я счастлив, что все сложилось именно так – меня бросили в бой, под большое давление, и я справился с ним, сумел помочь команде сыграть на максимуме возможностей и победить. Очень радостно от того, что я оказался на уровне моих партнеров по команде, показал, на что я способен и что готов быть важным игроком для .

– В подтрибунном помещении вы общались с Роналду. О чем говорили?

– Перед игрой мы не общались, я лишь поговорил с агентом, с которым он тоже работал. А вот после матча, да, немного поболтали, с ним и с Нани, с которым вскоре должны были отправиться в сборную Португалии. Обсудили встречу – Роналду был травмирован, не смог сыграть, и это был довольно важный для нас момент, потому что это был один из ключевых футболистов для «МЮ». К счастью для нас, ему не довелось выйти на поле. Но, конечно же, всегда приятно побеждать сильного соперника с топовыми игроками в составе, так что я отпустил пару шуток в его адрес.

– Вы выходите на поле против Скоулза, ван дер Сара, Фердинанда, Руни. Не дрожали коленки?

– Страха перед конкретными игроками не было, а если и ощущалась какая-то тревога, то из-за имени соперника, из-за «Манчестер Юнайтед». Но потом я посмотрел на нашу команду: на Домингеса, Тимощука, Погребняка, Денисова, Зырянова, Широкова, на тех, кто играл в то время в сборной России, кто находился на пике своей формы, показывал свой лучший футбол, и понял, что в наших силах побороться за победу. На старте игры не было страха, но были нервы – из-за важности события. Но как только мы завладели мячом, как только у нас пошла игра, все нервы ушли, появилась уверенность в итоговом успехе. Так и получилось!

– Помните эпизод со своим голом?

– В тот момент, когда я получил мяч в центре поля, я развернулся с намерением протащить его подальше, но затем отдать передачу – либо Аршавину, который двигался по центру, либо Погребняку, который готов был врываться в штрафную. Но потом понял, что никто особенно не встречает меня и не пытается отнять мяч, поэтому стал двигаться вперед, шел, шел, пока не понял: все, я сейчас иду в обыгрыш, вхожу в штрафную и бью по воротам. Так я и сделал. Гол получился довольно красивым. Забить такой мяч в первом для меня матче, столь важном для клуба и всех его болельщиков, в финале – это большое счастье.

– Вас признали лучшим игроком матча. Могли представить такой дебют?

– Я был очень рад, что получил ту награду. Но, конечно же, главным и самым важным была общекомандная победа, зенитовский Суперкубок УЕФА. Мне было совершенно неважно, кто станет лучшим игроком, я или кто-то другой. Да, я забил, мы победили, мне вручили приз, и теперь он хранится у меня дома, как и медаль – это воспоминания на всю жизнь.

– Как проходило празднование завоеванного трофея?

– Должен сказать, что мы с женой пришли на вечеринку довольно поздно – потому что со стадиона я вышел последним, долго сидел на допинг-контроле, полтора или два часа не мог его пройти. Так что на празднике я оказался очень поздно. Но вечеринка была действительно крутой, шикарной. И заслуженной, потому что мы завоевали значимый трофей. Было много важных людей из разных видов спорта, – вспомнил .