Данни о Суперкубке УЕФА-2008: «Роналду не мог играть, к счастью для «Зенита». Я подшучивал над ним после матча»

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Бывший полузащитник «Зенита» Данни поделился воспоминаниями о победе в Суперкубке УЕФА-2008 над «Манчестер Юнайтед» (2:1).

– До игры за Суперкубок вы провели всего одну тренировку с командой. Какие у вас остались впечатления от того занятия?

– Про первую тренировку помню то, как приятно было оказаться рядом с футболистами, которые мне очень нравились: Аршавин, Домингес, Радимов. И вообще меня очень круто приняли в «Зените». Это было отличное занятие – казалось, что все мы тренируемся друг с другом уже не первый год. Было супер! Вообще, я помню, что это был прекрасный и важный момент моей карьеры. Я совсем не был знаком с новой командой, провел всего одну тренировку, отправился на такой важный матч, победил в нем и стал лучшим игроком. Один из самых значимых дней моей жизни!

– Чувствовали дополнительное давление перед таким непростым дебютом?

– Если честно, я немного удивился. Видеть Аршавина на скамейке запасных после того невероятного сезона, который он провел – особенно в Кубке УЕФА, который он отыграл на высшем уровне, забил много мячей. Это стало сюрпризом для меня, для команды, для всех. Но я счастлив, что все сложилось именно так – меня бросили в бой, под большое давление, и я справился с ним, сумел помочь команде сыграть на максимуме возможностей и победить. Очень радостно от того, что я оказался на уровне моих партнеров по команде, показал, на что я способен и что готов быть важным игроком для «Зенита».

– В подтрибунном помещении вы общались с Роналду. О чем говорили?

– Перед игрой мы не общались, я лишь поговорил с агентом, с которым он тоже работал. А вот после матча, да, немного поболтали, с ним и с Нани, с которым вскоре должны были отправиться в сборную Португалии. Обсудили встречу – Роналду был травмирован, не смог сыграть, и это был довольно важный для нас момент, потому что это был один из ключевых футболистов для «МЮ». К счастью для нас, ему не довелось выйти на поле. Но, конечно же, всегда приятно побеждать сильного соперника с топовыми игроками в составе, так что я отпустил пару шуток в его адрес.

– Вы выходите на поле против Скоулза, ван дер Сара, Фердинанда, Руни. Не дрожали коленки?

– Страха перед конкретными игроками не было, а если и ощущалась какая-то тревога, то из-за имени соперника, из-за «Манчестер Юнайтед». Но потом я посмотрел на нашу команду: на Домингеса, Тимощука, Погребняка, Денисова, Зырянова, Широкова, на тех, кто играл в то время в сборной России, кто находился на пике своей формы, показывал свой лучший футбол, и понял, что в наших силах побороться за победу. На старте игры не было страха, но были нервы – из-за важности события. Но как только мы завладели мячом, как только у нас пошла игра, все нервы ушли, появилась уверенность в итоговом успехе. Так и получилось!

– Помните эпизод со своим голом?

– В тот момент, когда я получил мяч в центре поля, я развернулся с намерением протащить его подальше, но затем отдать передачу – либо Аршавину, который двигался по центру, либо Погребняку, который готов был врываться в штрафную. Но потом понял, что никто особенно не встречает меня и не пытается отнять мяч, поэтому стал двигаться вперед, шел, шел, пока не понял: все, я сейчас иду в обыгрыш, вхожу в штрафную и бью по воротам. Так я и сделал. Гол получился довольно красивым. Забить такой мяч в первом для меня матче, столь важном для клуба и всех его болельщиков, в финале – это большое счастье.

– Вас признали лучшим игроком матча. Могли представить такой дебют?

– Я был очень рад, что получил ту награду. Но, конечно же, главным и самым важным была общекомандная победа, зенитовский Суперкубок УЕФА. Мне было совершенно неважно, кто станет лучшим игроком, я или кто-то другой. Да, я забил, мы победили, мне вручили приз, и теперь он хранится у меня дома, как и медаль – это воспоминания на всю жизнь.

– Как проходило празднование завоеванного трофея?

– Должен сказать, что мы с женой пришли на вечеринку довольно поздно – потому что со стадиона я вышел последним, долго сидел на допинг-контроле, полтора или два часа не мог его пройти. Так что на празднике я оказался очень поздно. Но вечеринка была действительно крутой, шикарной. И заслуженной, потому что мы завоевали значимый трофей. Было много важных людей из разных видов спорта, – вспомнил Данни.

Манчестер Юнайтед Англия – Зенит Россия 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
29 августа, , «Луи II»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 44 Погребняк, 0:2 – 59 Данни, 1:2 – 72 Видич.
Манчестер Юнайтедван дер Сар, Невилл (Браун, 76), Фердинанд, Видич, Эвра, Андерсон (О′Ши, 60), Скоулз, Флетчер (Пак Чжи Сун, 60), Нани, Руни, Тевес.
ЗенитМалафеев, Анюков, Крижанац (Радимов, 70), Тимощук, Пюигренье (Широков, 62), Ширл, Денисов, Зырянов, Данни, Домингес (Аршавин, 46), Погребняк.
Предупреждения:
Скоулз (45+1), Андерсон (54), Тевес (73).
Удаление:
Скоулз (89).

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