«Сочи» выиграл 4:3 у «Уфы», уступая 1:3 до 62-й минуты. Победный забили на 94-й

Теги премьер-лига Россия Первая лига Уфа Владислав Адаев Мартин Крамарич Олег Кожемякин Сочи Владислав Ложкин Владимир Писарский (Сычевой) Мигран Агеян Футбол

«Сочи» сделал камбэк в матче Мелбет Первой лиги с «Уфой».

Футболист южан Владимир Писарский открыл счет на 4-й минуте матча 7-го тура. Затем за «Уфу» в первом тайме забили Мигран Агеян, Владислав Адаев и Владислав Ложкин.

На 62-й Олег Кожемякин отыграл один гол. На 85-й Мартин Крамарич сравнял счет. А на 94-й словенец забил победный гол.

Уфа – Сочи 3:4 (3:1, 0:3)
Дата проведения
25 августа, 12:00, «Нефтяник»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – Писарский, 1:1 – 35 Агеян, 2:1 – 38 Адаев, 3:1 – 45 Ложкин, 3:2 – 62 Кожемякин, 3:3 – 85 Крамарич, 3:4 – 90+4 Крамарич.
УфаБаклов, Гуренко, Карпов, Кутин, Захаров, Адаев (Исаев, 77), Анисимов, Мацхарашвили (Шаваев, 77), Пасевич, Агеян (Гараев, 90), Ложкин (Муллин, 82).
СочиКарабашев, Кожемякин, Литвинов (Суслов, 46), Магаль (Барт, 46), Макарчук, Крамарич, Кравцов (Макаров, 82), Лазарев (Гуарирапа, 46), Никитин, Сааведра, Писарский.
Предупреждение:
Крамарич (90+2).

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5 комментариев
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Неужели легендарный Писарский решил вспомнить, что он нападающий
+8
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+8
Весёлый матч, однако. И даже Писарский гол забил...
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+3
Ответ Сергей48
Комментарий удален пользователем
Как это ниже ?они только из болота второй лиги поднялись,есть шансы даже остаться ,если усилятся
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+2
Комментарий удален пользователем
Ответ Александр Кашкаров
Неужели легендарный Писарский решил вспомнить, что он нападающий
Нет. Он просто был в игре.
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