«Сочи» выиграл 4:3 у «Уфы», уступая 1:3 до 62-й минуты. Победный забили на 94-й
«Сочи» сделал камбэк в матче Мелбет Первой лиги с «Уфой».
Футболист южан Владимир Писарский открыл счет на 4-й минуте матча 7-го тура. Затем за «Уфу» в первом тайме забили Мигран Агеян, Владислав Адаев и Владислав Ложкин.
На 62-й Олег Кожемякин отыграл один гол. На 85-й Мартин Крамарич сравнял счет. А на 94-й словенец забил победный гол.
- Дата проведения
- 25 августа, 12:00, «Нефтяник»
- Голы:
- 0:1 – 4 Писарский, 1:1 – 35 Агеян, 2:1 – 38 Адаев, 3:1 – 45 Ложкин, 3:2 – 62 Кожемякин, 3:3 – 85 Крамарич, 3:4 – 90+4 Крамарич.
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Уфа –
Баклов, Гуренко, Карпов, Кутин, Захаров, Адаев (Исаев, 77), Анисимов, Мацхарашвили (Шаваев, 77), Пасевич, Агеян (Гараев, 90), Ложкин (Муллин, 82).
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Сочи –
Карабашев, Кожемякин, Литвинов (Суслов, 46), Магаль (Барт, 46), Макарчук, Крамарич, Кравцов (Макаров, 82), Лазарев (Гуарирапа, 46), Никитин, Сааведра, Писарский.
- Предупреждение:
- Крамарич (90+2).