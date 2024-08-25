«Сочи» выиграл 4:3 у «Уфы», уступая 1:3 до 62-й минуты. Победный забили на 94-й

«Сочи» сделал камбэк в матче Мелбет Первой лиги с «Уфой».

Футболист южан открыл счет на 4-й минуте матча 7-го тура. Затем за «Уфу» в первом тайме забили Мигран Агеян, и .

На 62-й отыграл один гол. На 85-й сравнял счет. А на 94-й словенец забил победный гол.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги