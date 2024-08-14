Винисиус предъявил претензии де Рону и поднес указательный палец к его лицу, наступив игроку «Аталанты» на ногу. Вингер «Реала» получил желтую

Винисиус Жуниор предупрежден за грубый фол на игроке «Аталанты».

На 42-й минуте игры за Суперкубок УЕФА вингер « » наступил на ногу полузащитнику Мартену де Рону.

Получив от Сандро Шерера желтую карточку, бразилец подошел к сидящему на газоне сопернику и стал что-то тому говорить, поднеся к лицу нидерландца указательный палец.

Изображение: кадры из трансляции