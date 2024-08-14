Винисиус предъявил претензии де Рону и поднес указательный палец к его лицу, наступив игроку «Аталанты» на ногу. Вингер «Реала» получил желтую
Винисиус Жуниор предупрежден за грубый фол на игроке «Аталанты».
На 42-й минуте игры за Суперкубок УЕФА вингер «Реала» наступил на ногу полузащитнику Мартену де Рону.
Получив от Сандро Шерера желтую карточку, бразилец подошел к сидящему на газоне сопернику и стал что-то тому говорить, поднеся к лицу нидерландца указательный палец.
Изображение: кадры из трансляции
Интересно, болельщики Реала его уважают?
Хороший игрок, но мерзкий лицемер.
Ладно если бы это был ответ на какой-то более ранний эпизод, где повел себя некрасиво Мартен. Так нет же…
Роя Кина на всех их не хватает))