Винисиус предъявил претензии де Рону и поднес указательный палец к его лицу, наступив игроку «Аталанты» на ногу. Вингер «Реала» получил желтую

Теги Аталанта Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига судьи Суперкубок Европы Мартен де Рон Сандро Шерер Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор предупрежден за грубый фол на игроке «Аталанты».

На 42-й минуте игры за Суперкубок УЕФА вингер «Реала» наступил на ногу полузащитнику Мартену де Рону.

Получив от Сандро Шерера желтую карточку, бразилец подошел к сидящему на газоне сопернику и стал что-то тому говорить, поднеся к лицу нидерландца указательный палец.

Изображение: кадры из трансляции 

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57 комментариев
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Стандартно мерзкое поведение для Виниссиуса.
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КАк он задолбал.
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Какое у Саудовской Лиги неприятное лицо…
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Ответ Max Maximus
Комментарий скрыт
Это как-то отменяет его мерзкий характер?
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Игрок отменный, но как человек - неразвитый, невоспитанный и откровенно мусорный.
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На мой скромный взгляд, Реалу нужно соглашаться на сумму от Саудов и жить дальше без Винни, замену всегда найдут, а Винни такими темпами через 1-2 года как и Рэш ударится в политику и никому не будет нужен
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Ответ Max Maximus
Комментарий скрыт
Это отменяет гниль?
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Что этот ниггер себе позволяет?!
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Винисиус - одна из причин существования расизма
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Какой же мерзкий
Интересно, болельщики Реала его уважают?
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Сказал, что объявит его расистом
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Ответ Дмитрий Агалаков
Стандартно мерзкое поведение для Виниссиуса.
Точно! Стандартное поведение человека, который почему-то считает, что он лучше других и в принципе особенный!!
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А переверни ситуацию - услышали бы нытье про расизм.

Хороший игрок, но мерзкий лицемер.
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Дурак какой-то.Чистая жёлтая, о чем тут спорить вообще и показывать что-то.
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А потом он удивляется, почему его никто не любит и гоняет))
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Ну, в общем-то, из таких эпизодов и формируется отношение к клубу со стороны нейтральных наблюдателей. Жаль, этот экземпляр не играл против Роя Кина или Чиро Феррары, да хоть бы и против дяди Сережи Горлуковича)
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Когда его уже ломанут
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Яркая иллюстрация какой Вини мерзкий !
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когда-то на него найдется свой Рой Кин и его просто сломают за красную карточку.
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заберите уже этого в пустыню, а еще лучше обратно в фавелы, подальше от цивилизации
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Ответ Evgeny Trifonov
Комментарий удален модератором
Думаю, что ему чисто за такое поведение, скандалы и жалобы на расизм, который он сам провоцирует, не дадут Золотой мяч, как бы он ни играл
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Он вообще конкретно поплыл. Пусть берет ярд и уматывает.
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Ответ VVS_CARTMAN
Какой же мерзкий Интересно, болельщики Реала его уважают?
Они в основном сами недоразвитые, не могут различать футбольные качества от человеческих
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Надеюсь ему сломают ногу в этом сезоне. Мерзкий тип.
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Его надо продать, без него вполне обойдутся..
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винисиус наверное думает что он белый а все вокруг негры?
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Талант и мерзость одинаково на высоком уровне в одном человеке
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Ответ Дмитрий Агалаков
Стандартно мерзкое поведение для Виниссиуса.
Комментарий удален модератором
Ну вот мне, как фанату Реала с 2002 года, видеть такое поведение от Винни как минимум неприятно. Очевидно же, что наступил он на ногу спецом. Так еще и выпендриваться начал…
Ладно если бы это был ответ на какой-то более ранний эпизод, где повел себя некрасиво Мартен. Так нет же…

Роя Кина на всех их не хватает))
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Спорц пыжится, тужится, накидывает. Продолжайте, забавно выглядит)
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