Соболев, Зобнин, Чернов и Дуарте не сыграют с «Ахматом». Игроки «Спартака» не приехали с командой на матч
Четыре игрока «Спартака» не попали в заявку на матч с «Ахматом».
В матче 4-го тура Мир РПЛ не сыграют Роман Зобнин, Александр Соболев, Алексис Дуарте и Никита Чернов. Игроки не приехали со «Спартаком» на «Лукойл Арену».
Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.
Матч тв - спорт вне политики
Травмы всякие бывают....))
А с тем же Динамо это матч тура.
Вы своих настолько низко оцениваете что думаете они схавают любое вранье?
- Беру кусок камня и отсекаю все лишнее!
Ну, посмотрим на Умярова. Неужели Станкович, что-то видит в нём...
А у соболя "контузия головы", думаю надолго.