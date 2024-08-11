Соболев, Зобнин, Чернов и Дуарте не сыграют с «Ахматом». Игроки «Спартака» не приехали с командой на матч

Четыре игрока «Спартака» не попали в заявку на матч с «Ахматом».

В матче 4-го тура Мир не сыграют , , и . Игроки не приехали со «Спартаком» на «Лукойл Арену».

Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.