Соболев, Зобнин, Чернов и Дуарте не сыграют с «Ахматом». Игроки «Спартака» не приехали с командой на матч

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Роман Зобнин Никита Чернов Александр Соболев Алексис Дуарте Чемпионат.com Футбол

Четыре игрока «Спартака» не попали в заявку на матч с «Ахматом».

В матче 4-го тура Мир РПЛ не сыграют Роман Зобнин, Александр Соболев, Алексис Дуарте и Никита Чернов. Игроки не приехали со «Спартаком» на «Лукойл Арену».

Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.

39 комментариев
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Не показывать ни одного матча Спартака, и в то же время показывать все матчи Зенита.
Матч тв - спорт вне политики
+42
-13
+29
Ответ Игорь М.
Какие у Спартака соперники на старте чемпионата? Оренбург и Химки? Смех:) кто смотреть будет?
А кто сегодня смотрел женский футбол Зенит - Динамо в прямом эфире?
+24
-1
+23
Они с Джикией на шашлыках
+21
-3
+18
Ответ lovec23
А что с соболем , травма ?
Да, набил на пальцах влажные мозоли. От клавиатуры...
+19
-1
+18
Ответ Трент Резнор
Они с Джикией на шашлыках
У Глушакова в бане
+8
0
+8
Молодец серб отцепляет худших
+13
-8
+5
Значит победа
+6
-2
+4
Ответ lovec23
А что с соболем , травма ?
Дернул заднюю,когда увидел как играет Глушенков и Зенит.
+7
-3
+4
Ответ lovec23
А что с соболем , травма ?
Типа того 😉
Травмы всякие бывают....))
+2
0
+2
Ответ Юсуп Асхабов_1116198111
Не показывать ни одного матча Спартака, и в то же время показывать все матчи Зенита. Матч тв - спорт вне политики
В смысле ВСЕ, с Рубином не показывали.
А с тем же Динамо это матч тура.
Вы своих настолько низко оцениваете что думаете они схавают любое вранье?
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Ответ T622222
Молодец серб отцепляет худших
Чернов в порядке был.
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Умяров в основе - это главное!!
+1
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- Как вы делаете такие скульптуры?
- Беру кусок камня и отсекаю все лишнее!
+1
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Николссон тоже внезаявки
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Ответ Игорь М.
Какие у Спартака соперники на старте чемпионата? Оренбург и Химки? Смех:) кто смотреть будет?
а чем на данный момент Ахмат отличается от Химок/Оренбурга
0
0
0
А что с соболем , травма ?
+3
-3
0
Ответ Юсуп Асхабов_1116198111
Не показывать ни одного матча Спартака, и в то же время показывать все матчи Зенита. Матч тв - спорт вне политики
Какие у Спартака соперники на старте чемпионата? Оренбург и Химки? Смех:) кто смотреть будет?
+11
-11
0
Ответ Nur
Максименко, Рябчук, Бабич, Литвинов, Денисов, Умяров, Пруцев, Зиньковский, Барко, Бонгонда, Угальде. Ну, посмотрим на Умярова. Неужели Станкович, что-то видит в нём...
Как вы щадолбали с Умяровым. Он единственный опорник в составе, поэтому и играет.
0
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0
Ответ Nur
Максименко, Рябчук, Бабич, Литвинов, Денисов, Умяров, Пруцев, Зиньковский, Барко, Бонгонда, Угальде. Ну, посмотрим на Умярова. Неужели Станкович, что-то видит в нём...
Наверное, видит, что тот среди лидеров чемпионата по передачам в финальную треть, среди лидеров Спартака по отборам и разным оборонительным метрикам. Умяров со Станоквичем же не виноваты, что такие вот Нуры или Нюры, как читается твой ник, смотрят футбол явно не глазами
+2
-2
0
Ответ Nur
Максименко, Рябчук, Бабич, Литвинов, Денисов, Умяров, Пруцев, Зиньковский, Барко, Бонгонда, Угальде. Ну, посмотрим на Умярова. Неужели Станкович, что-то видит в нём...
Они все в нем что-то видят. Нам не показывают
+1
-1
0
Ответ nz314921@gmail.com
Наверное так правильнее- ,, дал заднюю...
Скорее дал в заднюю
+1
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0
Ответ Артем Галкин
Дернул заднюю,когда увидел как играет Глушенков и Зенит.
Наверное так правильнее- ,, дал заднюю...
+1
-1
0
Максименко, Рябчук, Бабич, Литвинов, Денисов, Умяров, Пруцев, Зиньковский, Барко, Бонгонда, Угальде.
Ну, посмотрим на Умярова. Неужели Станкович, что-то видит в нём...
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Прощайте легенды,и кто теперь капитанит,не достойный Зобнин стал,а как про Соболева то пел
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Кто заменит Чернова?
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Ответ Spartakus1984
Николссон тоже внезаявки
Этот на выход должен чемоданы паковать.
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Зиньковский и Умяров опять в старте...
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Сашенка Сблев,как там в СПб?
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У умяра родственник что ли в лукойле, с ним играем на одного игрока меньше.
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Что-то травм много- Зобнин, Дуарте, Чернов.
А у соболя "контузия головы", думаю надолго.
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