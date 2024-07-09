Тренер «Црвены Звезды»: «Зенит» — команда уровня Лиги чемпионов. Уверен, они точно бы прошли групповой этап»
Владан Милоевич назвал «Зенит» командой уровня Лиги чемпионов.
Главный тренер «Црвены Звезды» выразил мнение после победы над сине-бело-голубыми (2:1) в Winline Летнем Кубке.
«Без всяких сомнений, «Зенит» — это команда уровня Лиги чемпионов. И в России действительно очень сильные турниры, очень сильная лига и очень много хороших команд. Поэтому «Зенит», как чемпион России — это команда высочайшего уровня.
И я уверен, что «Зенит» точно бы прошел групповой этап [Лиги чемпионов] и играл бы в финальной стадии», — сказал Милоевич.
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Даже такую несусветную чушь
Добавил тренер
Вы отбор в ЛЧ пройти не могли.
И 1/2 финала считаете чуть ли не победой в турнире)))
Что Зенит, что Спартак, что остальные клубы РПЛ в ЛЧ считались бы пылью )
В том сезоне уже был выход в полуфинал (инфа 146% от мистера Жаба)