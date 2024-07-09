Тренер «Црвены Звезды»: «Зенит» — команда уровня Лиги чемпионов. Уверен, они точно бы прошли групповой этап» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Сербия Црвена Звезда товарищеские матчи (клубы) Владан Милоевич Футбол

Владан Милоевич назвал «Зенит» командой уровня Лиги чемпионов.

Главный тренер «Црвены Звезды» выразил мнение после победы над сине-бело-голубыми (2:1) в Winline Летнем Кубке.

«Без всяких сомнений, «Зенит» — это команда уровня Лиги чемпионов. И в России действительно очень сильные турниры, очень сильная лига и очень много хороших команд. Поэтому «Зенит», как чемпион России — это команда высочайшего уровня. 

И я уверен, что «Зенит» точно бы прошел групповой этап [Лиги чемпионов] и играл бы в финальной стадии», — сказал Милоевич.

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38 комментариев
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Что не скажешь, чтоб развести Газпром на бабки
Даже такую несусветную чушь
+87
-15
+72
Мы это не раз видели)
+37
0
+37
Ну да, всегда же выходили, почему бы сейчас то не вышли
+26
-2
+24
Если бы там не было Брюгге и Аустрии
Добавил тренер
+28
-7
+21
Ответ Вадим Григорьев
Что не скажешь, чтоб развести Газпром на бабки Даже такую несусветную чушь
Миллер на такое не купиться, надо было сказать, что они точно бы выиграли ЛЧ
+19
-2
+17
Если бы Зенит играл в группе с Мальмё, дублем Мальмё и молодёжкой Мальмё, тогда бы прошли. А если бы вместо одной из указанных команд был Брюгге, тогда бы не прошли.
+10
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+7
Главные претенденты Реал, Бавария, МС, Зенит, чего уже там
+9
-3
+6
Ответ Tom_York
Кто бы говорил) Вы отбор в ЛЧ пройти не могли. И 1/2 финала считаете чуть ли не победой в турнире)))
Трёшка от Брюгге и домой
+12
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+6
Ответ Спартак сила
Если бы там не было Брюгге и Аустрии Добавил тренер
Так как раз-таки когда была Аустрия,то Зенит вышел в плей-офф ЛЧ
+4
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Как может игрок команды, которая сама не проходила этот этап говорить так про ОБЫГРАННОГО соперника. Полная чушь.
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-2
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Ответ </c/>
финалисты и полуфиналисты последних лет, превратились в команду 1/8...ох уж эти доминаторы...)
Кто бы говорил)
Вы отбор в ЛЧ пройти не могли.
И 1/2 финала считаете чуть ли не победой в турнире)))
+7
-6
+1
Ответ Алешка Терминатор
Если бы Зенит играл в группе с Мальмё, дублем Мальмё и молодёжкой Мальмё, тогда бы прошли. А если бы вместо одной из указанных команд был Брюгге, тогда бы не прошли.
Ромбовидные то когда в плей-офф ЛЧ были последний раз?
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Ответ Спартак сила
Трёшка от Брюгге и домой
1-18...Попробуй повтори.
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Ответ Alexander Nikitin
Как может игрок команды, которая сама не проходила этот этап говорить так про ОБЫГРАННОГО соперника. Полная чушь.
Ну если копнуть в прошлый век, то ЦЗ брала КЧ.
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Ответ Алешка Терминатор
Если бы Зенит играл в группе с Мальмё, дублем Мальмё и молодёжкой Мальмё, тогда бы прошли. А если бы вместо одной из указанных команд был Брюгге, тогда бы не прошли.
Мне конечно Зенит не приятен, но забавно читать такое от болельщиков Спартака )
Что Зенит, что Спартак, что остальные клубы РПЛ в ЛЧ считались бы пылью )
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Странно. Тренер ЦЗ - "побратима" "Спартака" лестно отзывается о "Зените" ...
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Ответ Дмитрий Рабко
Странно. Тренер ЦЗ - "побратима" "Спартака" лестно отзывается о "Зените" ...
только спонсор на футболка у ЦЗ - Газпром))
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Ответ Ramin Mamedov
только спонсор на футболка у ЦЗ - Газпром))
Но когда ЦЗ приезжала в Новополоцк, то её поддерживали фаны "Спартака".
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Не, лучше чтоб МЮ наконец что-то стоящее показал в ЛЧ.
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Видимо этот чел не знает о "подвигах" Семака-тренера в еврокубках. Куда более правдоподобно традиционное 4-е место в группе.
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И потом дошли бы до финала
В том сезоне уже был выход в полуфинал (инфа 146% от мистера Жаба)
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4. 🚨🔥
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А Црвена Звезда добралась бы до полуфинала, добавил Милоевич.
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В ближайшие годы это всё равно не получится проверить, поэтому чего уж стесняться - выиграли бы!
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Как тонко сделал комплимент своей команде!
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Помнится Шериф играл с этой Црвеной 3 года назад и спокойно прошёл в квалификации, вот их уровень вместе с Зенитом
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Лига Чемпионов не совсем согласна с данным утверждением
+4
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