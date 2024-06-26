Смородская о Рангнике: «Жулик от футбола, мое мнение не изменить. 1-е место Австрии в группе на Евро – так сложились звезды, он тут ни при чем»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная Австрии по футболу Евро-2024 Ральф Рангник Ольга Смородская Чемпионат.com Футбол

Ольга Смородская высказалась о работе Ральфа Рангника в сборной Австрии.

Австрийцы заняли первое место в группе D на Евро-2024, опередив Францию, Нидерланды и Польшу, и вышли в 1/8 финала.

– Я не верю в Рангника, считаю его жуликом от футбола. Мое мнение насчет него не изменить.

В «Манчестере» у него не получилось, его выгнали. Что еще о нем говорить?

– Вы говорили, что Ральф растерял свою репутацию. Сможет ли он ее восстановить с помощью такой работы на Евро?

– Думаю, нет. Футбольная общественность многое понимает. Сборная Англии играет безобразно, но это не значит, что она не умеет играть.

То же самое и с первым местом сборной Австрии в группе: так сложились звезды, Рангник тут ни при чем, – заявила бывший президент «Локомотива».

Напомним, в 2021 году Ральф Рангник занимал в «Локомотиве» должность руководителя по спорту и развитию.

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14 комментариев
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Какая же тетя Оля звезданутая...
"Сборная Англии играет безобразно, но это не значит, что она не умеет играть.".
По ее логике тогда сборная Австрии играет замечательно, но это не значит, что она умеет играть)
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Ты жива ещё, моя старушка? (с)
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Якин, Манчини, Тедеско, Рангник это только те кого сразу вспомнил, а ещё испанец из Спартака - демонстрируют низкий уровень экспертности нашего футбола.
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"Футбольная общественность многое понимает"
Понимает и поэтому предлагают контракт главного тренера Баварии с отличными условиями
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Кирилл Котов - зять Смородской и спорт.дир Локо при ней тогда кто?
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всего лишь вывел Хоффенхайм в Бундеслигу🤷‍♂️
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У них с Мостовым одинаковый коэффициент IQ
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"Моё мнение не изменить" - всеобъемлющая характеристика только не в отношении Рангника, а автора фразы. Ну и прекрасный аргумент "так сложились звезды". Ну а что до Рангника, то результат отличный, конечно, хотя болельщики "Локомотива" вряд ли вспоминают его с теплотой.
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Если он жулик, то страшно подумать кем будет тетя Оля
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ну конечно же так сложились звезды! козерог в стрельце в активной фазе, и всё такое, а рангник тут вообще не при чем
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Она сказала свое слово, Рангнику не спастись. Увольнение из сборной Австрии прямо ночью и вечный позор.
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