Смородская о Рангнике: «Жулик от футбола, мое мнение не изменить. 1-е место Австрии в группе на Евро – так сложились звезды, он тут ни при чем»

Ольга Смородская высказалась о работе Ральфа Рангника в сборной Австрии.

Австрийцы заняли первое место в группе D на Евро-2024, опередив Францию, Нидерланды и Польшу, и вышли в 1/8 финала.

– Я не верю в Рангника, считаю его жуликом от футбола. Мое мнение насчет него не изменить.

В «Манчестере» у него не получилось, его выгнали. Что еще о нем говорить?

– Вы говорили, что Ральф растерял свою репутацию. Сможет ли он ее восстановить с помощью такой работы на Евро?

– Думаю, нет. Футбольная общественность многое понимает. Сборная Англии играет безобразно, но это не значит, что она не умеет играть.

То же самое и с первым местом сборной Австрии в группе: так сложились звезды, Рангник тут ни при чем, – заявила бывший президент «Локомотива».

Напомним, в 2021 году Ральф Рангник занимал в «Локомотиве» должность руководителя по спорту и развитию.

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