Смородская о Рангнике: «Жулик от футбола, мое мнение не изменить. 1-е место Австрии в группе на Евро – так сложились звезды, он тут ни при чем»
Ольга Смородская высказалась о работе Ральфа Рангника в сборной Австрии.
Австрийцы заняли первое место в группе D на Евро-2024, опередив Францию, Нидерланды и Польшу, и вышли в 1/8 финала.
– Я не верю в Рангника, считаю его жуликом от футбола. Мое мнение насчет него не изменить.
В «Манчестере» у него не получилось, его выгнали. Что еще о нем говорить?
– Вы говорили, что Ральф растерял свою репутацию. Сможет ли он ее восстановить с помощью такой работы на Евро?
– Думаю, нет. Футбольная общественность многое понимает. Сборная Англии играет безобразно, но это не значит, что она не умеет играть.
То же самое и с первым местом сборной Австрии в группе: так сложились звезды, Рангник тут ни при чем, – заявила бывший президент «Локомотива».
Напомним, в 2021 году Ральф Рангник занимал в «Локомотиве» должность руководителя по спорту и развитию.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
"Сборная Англии играет безобразно, но это не значит, что она не умеет играть.".
По ее логике тогда сборная Австрии играет замечательно, но это не значит, что она умеет играть)
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