Тирни унесли с поля на носилках в игре Шотландия – Швейцария. Игрок «Арсенала» повредил левую ногу
Киран Тирни получил серьезное повреждение в матче со Швейцарией.
Шотландия играет со швейцарцами (1:1, второй тайм) в матче группы А в рамках 2-го тура Евро-2024. Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
27-летний защитник «Арсенала» повредил левую ногу в борьбе с Даном Ндойе, неудачно поставив ее на газон. Тирни покинул поле на носилках.
Вместо него на 61-й минуте матча на поле появился Скотт Маккенна.
Фото: кадр из трансляции S.