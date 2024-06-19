Тирни унесли с поля на носилках в игре Шотландия – Швейцария. Игрок «Арсенала» повредил левую ногу

Киран Тирни получил серьезное повреждение в матче со Швейцарией.

играет со швейцарцами (1:1, второй тайм) в матче группы А в рамках 2-го тура . Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

27-летний защитник « » повредил левую ногу в борьбе с , неудачно поставив ее на газон. Тирни покинул поле на носилках.

Вместо него на 61-й минуте матча на поле появился .

Фото: кадр из трансляции S.