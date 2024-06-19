Тирни унесли с поля на носилках в игре Шотландия – Швейцария. Игрок «Арсенала» повредил левую ногу

Теги премьер-лига Англия Арсенал травмы Сборная Шотландии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Киран Тирни Скотт Маккенна Дан Ндойе Футбол

Киран Тирни получил серьезное повреждение в матче со Швейцарией.

Шотландия играет со швейцарцами (1:1, второй тайм) в матче группы А в рамках 2-го тура Евро-2024. Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

27-летний защитник «Арсенала» повредил левую ногу в борьбе с Даном Ндойе, неудачно поставив ее на газон. Тирни покинул поле на носилках.

Вместо него на 61-й минуте матча на поле появился Скотт Маккенна.

 

Фото: кадр из трансляции S.

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7 комментариев
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Ответ ML26
Его не было бы в обойме в любом случае
Его хотели продать за 10-15, теперь не бывать этому
+9
-1
+8
здоровья ему
+6
0
+6
Ну как же так (((. Ну почему опять защитник Арсенала. Ещё сезон не начался, а уже минус игрок обороны.
+6
-4
+2
Ответ Никита Добровольский
Ну как же так (((. Ну почему опять защитник Арсенала. Ещё сезон не начался, а уже минус игрок обороны.
Его не было бы в обойме в любом случае
+3
-2
+1
Тирни классный защитник, но очень травматичный, к сожалению..
+1
-1
0
Здоровья! В Шотландии левый защитник сильнейшая позиция. Тирни, Робертсон.
+1
-1
0
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