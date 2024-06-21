Польша — Австрия, 21.06.2024, Евро 2024 — коэффициенты букмекеров на матч
В ближайшую пятницу в Берлине, 21 июня, состоится игра второго тура группы D в рамках чемпионата Европы 2024. На поле выйдут сборные Австрии и Польши. Обе команды уже имеют в групповой стадии по одному поражению, а это значит, что нас ждет зрелищная игра с ожесточенной борьбой.
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Сборная Польши
Польская сборная начала чемпионат Европы 2024-го года с поражения в матче против Нидерландов. В целом по игре они показали, что могут сражаться за победу, но общего класса команде конечно не хватает. Букса и Зелиньски прекрасно разыграли угловой, а затем смогли создать несколько моментов, которых едва не хватило для того, чтобы сравнять счет.
Общая форма польской сборной за последние годы здорово выросла: если ранее их рассматривали как явных аутсайдеров на каждом турнире, то сейчас они уже могут претендовать на выход из группы. И хотя на Евро 2024 с группой им откровенно не повезло – Нидерланды и Французы выглядят явными фаворитами (и группы, и всего турнира), шансы все еще сохраняются. Но для этого нужно побеждать Австрию.
Сборная Австрии
Австрийцы тоже начали свой путь на Евро 2024 с поражения в матче против французов, забив мяч в свои собственные ворота. Но в целом по игре создалось впечатление, что они способны играть на равных даже с такими титулованными соперниками. Австрия отличается неплохой сыгранностью, хорошими тактическими действиями и достаточно грубой игрой.
Сборная Австрии, как и польская, не входит в число фаворитов турнира. Однако все аналитики сходятся во мнении, что это один из самых неудобных соперников, который может расстроить даже фаворитов. Как показал матч против Франции, австрийцы умеют играть в классный футбол. У них все еще сохраняются шансы на выход из группы (даже из такой сложной), но для этого в пятницу нужно обыграть поляков.
Коэффициенты
Коэффициент на победу Австрии – от 1,98 до 2,03. И букмекеры, и аналитики сходятся во мнении, что это может быть интересная игра, в которой давить будут обе команды, ведь обе находятся в ситуации «или пан, или пропал».
Чемпионат Европы 2024 продолжает радовать зрителей зрелищными матчами. И хотя предстоящая игра между Польшей и Австрией не обещает стать самой интересной с технической точки зрения, у нас есть все шансы увидеть классный матч, в котором каждая команда сделает все возможное для победы.
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- Дата проведения
- 21 июня, 19.00, «Олимпияштадион»