Польша — Австрия, 21.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

21 июня пройдет матч второго тура групповой стадии чемпионата Европы. В Берлине на поле стадиона «Олимпиаштадион» сыграют сборные Польши и Австрии. Начало встречи Польша — Австрия в 19:00 по московскому времени. Соперники представляют квартет D.

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Сборная Польши

Сборная Польши стартовала на турнире с упущенной победы над Нидерландами. Польская команда проиграла 1:2, при этом открыла счет уже в первом тайме.

Автором первого польского гола стал Адам Букса. К взятию ворот на 16 минуте привел розыгрыш углового удара. Голевая передача на счету Петра Зелиньского. Еще до перерыва Польша пропустила. На 29 минуте забил Коди Гакпо, который воспользовался ошибкой игроков польской обороны. Точку в матче поставил Ваут Вегорст, забивший на 83 минуте. Футболист вышел на поле во втором тайме за 2 минуты до гола.

Соперники провели почти равный матч. Показатель xG 1,47:1,32 в пользу Нидерландов. Оранжевые чаще били по воротам 20:11, но в створ чаще попадали поляки 7:4. Матч пропустил Роберт Левандовский. У форварда травма бедра. Его участие в матче под вопросом, как и появление на поле защитника Павла Давидовича.

Сборная Австрии

Австрийцы стартовали на Евро 2024 с поражения от чемпионов мира 2018 и вице-чемпионов мира 2022 года. В игре с трехцветными единственный мяч забил Максимилиан Вебер, футболист срезал мяч в собственные ворота. Австрия проиграла Франции со счетом 0:1.

Франция больше времени провела в атаке. Соперники нанесли в створ 7 ударов — 4:3 в пользу трехцветных. По общему количеству ударов Франция вперед 12:6. Сильнее французы были и по общему количеству опасных моментов. Показатель xG 2,09:0,74 в пользу Франции.

Прогноз на матч Евро 2024 Польша — Австрия

Еще до старта турнира обе команды считались главными аутсайдерами в квартете и главной задачей остается набор очков в очной встрече. Австрийцы получили статус фаворита матча. Букмекерская контора Betcity предлагает следующие коэффициенты на основной исход и результативность:

победа Польши — 4,00;

ничья — 3,50;

победа Австрии — 2,02;

ТМ2,5 — 1,98;

ТБ2,5 — 1,88.

В рамках чемпионата Европы обе сборные проиграли две последние встречи. У польской сборной нет побед уже в пяти играх: четыре поражения и ничья. У Австрии на отрезке в 5 игр три поражения и две победы.

В шести последних матчах Польши на Евро забивают оба соперника. В игре с Австрией есть все шансы на продление текущей тенденции. Основная ставка на матч — «обе забьют — да» с коэффициентом 1,83. Сборные провели 10 очных матчей, включая игру на Евро 2008. Матч завершился вничью 1:1. По общему числу побед Польша впереди 5:3, при 2 ничьих и разнице голов 19:17.

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