Маротта подтвердил, что «Интер» продлит контракты с Лаутаро и Индзаги

Беппе Маротта подтвердил продление контрактов Лаутаро Мартинеса и Симоне Индзаги.

– Мы внимательно относимся ко всему. Важно, чтобы у каждого игрока было чувство причастности, желание быть в нашей команде. Мы спокойно продолжаем работу, у нас нет игроков, с которыми нужно немедленно расстаться.

Продление контракта с практически завершено, ему осталось только поставить подпись. Это непросто, потому что сейчас он в сборной Аргентины, но все уже готово.

– Так же, как и с Индзаги?

– Да, да. доказал свою полезность. Проблем с продлением не возникнет, потому что обе стороны заинтересованы в этом. Еще не прошло даже половины его цикла, – сказал президент « ».