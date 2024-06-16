Маротта подтвердил, что «Интер» продлит контракты с Лаутаро и Индзаги

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Беппе Маротта Лаутаро Мартинес Футбол

Беппе Маротта подтвердил продление контрактов Лаутаро Мартинеса и Симоне Индзаги.

– Мы внимательно относимся ко всему. Важно, чтобы у каждого игрока было чувство причастности, желание быть в нашей команде. Мы спокойно продолжаем работу, у нас нет игроков, с которыми нужно немедленно расстаться.

Продление контракта с Лаутаро Мартинесом практически завершено, ему осталось только поставить подпись. Это непросто, потому что сейчас он в сборной Аргентины, но все уже готово.

– Так же, как и с Индзаги?

– Да, да. Индзаги доказал свою полезность. Проблем с продлением не возникнет, потому что обе стороны заинтересованы в этом. Еще не прошло даже половины его цикла, – сказал президент «Интера».

4 комментария
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Отличные новости!
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Маротта главная звезда Интера!:)
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Это все новости что ли
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Продление контактов это всегда хорошо.
Теперь бы продать унылого арга, чтоб не связываться со всеми Хосепами и Гудмудями из Дженоа и прочими Ндое, а затариться нормальным игорьками.
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