«Эвертон» предложил «Челси» 30 млн фунтов за Брою
«Эвертон» работает над трансфером Армандо Брои.
По данным журналиста Бена Джейкобса, клуб находится в ежедневном контакте с «Челси».
Сообщается, что «Эвертон» предложил за форварда 30 млн фунтов и надеется на скорый прогресс в переговорах.
С февраля Броя выступал на правах аренды за «Фулхэм». В сезоне-2023/24 нападающий провел 21 матч в АПЛ, отметившись голом и ассистом. Его подробная статистика – здесь.
8 голов за 4 года и откуда-то 30 лям. Будет идеально для Челси, если за такие деньги смогут избавиться.
В свое время Соланке был чуть ли не главной надеждой академии. В Челси и Ливерпуле ничего не получилось, зато как в Борнмуте играет сейчас.
Он же всю карьеру за исключением аренд в Англии провел.