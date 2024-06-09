«Эвертон» предложил «Челси» 30 млн фунтов за Брою

«Эвертон» работает над трансфером Армандо Брои.

По данным журналиста Бена Джейкобса, клуб находится в ежедневном контакте с « ».

Сообщается, что « » предложил за форварда 30 млн фунтов и надеется на скорый прогресс в переговорах.

С февраля выступал на правах аренды за «Фулхэм». В сезоне-2023/24 нападающий провел 21 матч в , отметившись голом и ассистом. Его подробная статистика – здесь.