«Эвертон» предложил «Челси» 30 млн фунтов за Брою

Теги Челси Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Армандо Броя Футбол

«Эвертон» работает над трансфером Армандо Брои.

По данным журналиста Бена Джейкобса, клуб находится в ежедневном контакте с «Челси».

Сообщается, что «Эвертон» предложил за форварда 30 млн фунтов и надеется на скорый прогресс в переговорах.

С февраля Броя выступал на правах аренды за «Фулхэм». В сезоне-2023/24 нападающий провел 21 матч в АПЛ, отметившись голом и ассистом. Его подробная статистика – здесь.

28 комментариев
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Не понимаю феномен этого парня.
8 голов за 4 года и откуда-то 30 лям. Будет идеально для Челси, если за такие деньги смогут избавиться.
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Если Эвертон предлагает 30 мультов за таких поленьев как Броя то совсем неудивительно что у них проблемы как с финансами так и с игрой.
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Будем надеяться,что этого Армандо БРЕВНО сплавят хоть куда-то ))) реально бесполезен и не сможет усилить игру,нет у него никаких талантов....
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Ответ Иван Иванов
А за что 30 млн то?? Стата никакая Невероятный потенциал в 22 года?
Пффф. Молодой нападающий с опытом игры в АПЛ и сборной. Чем не 30 лямов? Если бы наборот Челси покупал его у Эвертона, то там только с 60 переговоры бы начались.
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30млн получить это чудо за албанское полено
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Ответ Полуэктов Пётр
Не понимаю феномен этого парня. 8 голов за 4 года и откуда-то 30 лям. Будет идеально для Челси, если за такие деньги смогут избавиться.
Он вполне может заиграть в команде калибра Эвертона.
В свое время Соланке был чуть ли не главной надеждой академии. В Челси и Ливерпуле ничего не получилось, зато как в Борнмуте играет сейчас.
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Ответ Cearvm
22 года, игрок сборной, уже забивал в Эредивизи и неплохо играл в Саутгемптоне, где-то даже в Челси выпускали. Ближе к 10-15 миллионам, но ждут, что добавит.
Булыкин уничтожал в Эредивизии
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Правильно. Сливать надо это бревно
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можно и дешевле, только заберите
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Как всегда Эвертон делает говно трансферы потом удивляются снятию очков
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Гуд, найс, если не утка.
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Не понимаю, почему за Головина просят столько же, хотя у него отличная статистика за Монако, при том, что ещё и лидер команды? Да, парень играет в АПЛ, но ничего вообще не добился, на слуху не был, за что отдавать 30 лямов?
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продайте нормальный ценник на него.
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пока есть спрос - надо сбагрить!
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Ответ Полуэктов Пётр
Не понимаю феномен этого парня. 8 голов за 4 года и откуда-то 30 лям. Будет идеально для Челси, если за такие деньги смогут избавиться.
Так он доморощенный игрок вроде и в лимит вписывается.

Он же всю карьеру за исключением аренд в Англии провел.
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За этого «голеодора» такие деньги... Продавать без раздумий
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Продано! заверните!
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Отличное предложение, продавайте!
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Надо с вип доставкой отдавать. Причем быстрее, чтобы не передумали.
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Если ввести в Википедию сырое полено, то там будет его фото
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За что такой ценник?
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Сейчас в Челси узнают, сколько Эвертон хочет получить с МЮ за Брентуэйта, и заломят цену до полтинника)))
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Хорошая цена. Надо продавать
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Лучшая академия Британии.Почему Сити с 115 нарушениями нагло отмазывают,а Челси вынуждают продавать воспитанников?
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