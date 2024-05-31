Гризманн, Заир-Эмери и Барколя не сыграют на Олимпиаде за Францию. На участие Мбаппе «есть небольшая надежда» (RMC Sport)

Теги ПСЖ Тьерри Анри Атлетико Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Париж-2024 Олимпийский футбольный турнир Килиан Мбаппе Брэдли Барколя олимпийская сборная Франции Уоррен Заир-Эмери Футбол

Антуан Гризманн, Уоррен Заир-Эмери и Брэдли Барколя не сыграют на Олимпиаде.

«ПСЖ» отказался отправить на домашний турнир своих футболистов, сообщает RMC Sport. Желание Гризманна сыграть в Париже также, судя по всему, не будет удовлетворено.

Ранее Тьерри Анри выбрал кандидатуры этих игроков для включения в олимпийскую сборную Франции. В ее состав могут войти 18 основных и 4 резервных игрока, в том числе максимум трое старше 23-летнего возраста.

Подчеркивается, что на участие Килиана Мбаппе в Олимпийских играх по-прежнему «есть небольшая надежда». Окончательный состав олимпийской сборной Франции будет объявлен в понедельник.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Заир-Эмери и Барколя ничего особо не выиграли за карьеру и проходят в состав по возрасту,а играть должен Мбаппе,который суперзвезда уже десять лет?)
+7
0
+7
Не будет Мбаппе на Олимпиаде.
0
0
0
Ответ Зеленский
Заир-Эмери и Барколя ничего особо не выиграли за карьеру и проходят в состав по возрасту,а играть должен Мбаппе,который суперзвезда уже десять лет?)
Причем пропустив предсезонку своей новой команды
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий