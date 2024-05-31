Гризманн, Заир-Эмери и Барколя не сыграют на Олимпиаде за Францию. На участие Мбаппе «есть небольшая надежда» (RMC Sport)

Антуан Гризманн, Уоррен Заир-Эмери и Брэдли Барколя не сыграют на Олимпиаде.

«ПСЖ» отказался отправить на домашний турнир своих футболистов, сообщает RMC Sport. Желание Гризманна сыграть в Париже также, судя по всему, не будет удовлетворено.

Ранее Тьерри Анри выбрал кандидатуры этих игроков для включения в олимпийскую сборную Франции. В ее состав могут войти 18 основных и 4 резервных игрока, в том числе максимум трое старше 23-летнего возраста.

Подчеркивается, что на участие Килиана Мбаппе в Олимпийских играх по-прежнему «есть небольшая надежда». Окончательный состав олимпийской сборной Франции будет объявлен в понедельник.