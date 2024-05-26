Фанаты в Ванкувере скандировали «Где Месси?» на матче с «Интер Майами». Лео предоставили отдых

Теги Лионель Месси болельщики Херардо Мартино Серджи Бускетс Ванкувер Уайткэпс Интер Майами Футбол

Фанаты в Ванкувере были недовольны отсутствие Лионеля Месси.

Аргентинец пропустил выездной матч «Интер Майами» в МЛС против «Ванкувера» (2:1), тренерский штаб предоставил ему отдых. Фанаты на стадионе скандировали: «Где Месси?»

«Мы понимаем разочарование людей, желающих увидеть игроков (отдых получил и Бускетс – Sports). Но наша работа как тренерского штаба — принимать неудобные решения.

Мы понимаем, что эти игроки представляют из себя в лиге и на других рынках, но приходится принимать эти меры, которые иногда неприятны для людей, но полезны для футболистов», – сказал главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино.

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26 комментариев
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Они слоупоки? Ген директор Ванкувера до матча вышел с пресс релизом, что их не будет
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Не понимаю людей которые аж ссутся от своих кумиров, да, мне тоже нравятся некоторые игроки, но чтоб так фанатеть, нет уж, увольте
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Так представить по сути - диковато все же подобные новости воспринимаются, хоть для МЛС, хоть для СА; не зная при этом ментальности и особенностей местной культуры "боления". Будто гастролирующая театральная труппа(или странствующий цирк) потеряла по пути ведущего артиста, и местная публика подвергает жесткой обструкции всякого кто попадется на пути))
+9
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+8
Ответ tankist231
Не понимаю людей которые аж ссутся от своих кумиров, да, мне тоже нравятся некоторые игроки, но чтоб так фанатеть, нет уж, увольте
Уволен
+5
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+4
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Они слоупоки? Ген директор Ванкувера до матча вышел с пресс релизом, что их не будет
А что все болельщики купили билеты перед самым матчем ?
Или за неделю-месяц до игры ?
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Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Они слоупоки? Ген директор Ванкувера до матча вышел с пресс релизом, что их не будет
Надо было просто на любого другого игрока майку Месси нацепить и выпустить, авось прокатило бы)))
+8
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+4
Про Месси на трибунах скандируют и в США и в Саудовской Аравии :))))
+9
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+3
Ответ Tristan...
Вспомнилось - фаны Саудовцев и местные аравийские Криштибои после первого матча Аргов на ЧМ2022 тоже спрашивали «где Месси?»… и как это закончилось…
ЧМ 22 всех глоров клубники подпортил психику.Помню,как говорили,Аргентинцы не выйдут из группы.Выходят из группы…Все куплено.
+8
-5
+3
Фанаты Аль Насра скандировали "Где Роналду ?", когда их команда 6 раз после его прихода вылетала из турниров
+7
-4
+3
Вспомнилось - фаны Саудовцев и местные аравийские Криштибои после первого матча Аргов на ЧМ2022 тоже спрашивали «где Месси?»… и как это закончилось…
+7
-4
+3
Месси везде ищут, и МЛС, и в СА, и в Китае, а Роналду никому не нужен
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Как же всё плохо с футболом в Америке, раз люди приходят на стадион только посмотреть на игрока, который для Европы уже давно стал пристарелым пешеходом. Тошно это всё выглядит со стороны настоящего любителя футбола
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Надо было просто на любого другого игрока майку Месси нацепить и выпустить, авось прокатило бы)))
и лучше на черного )
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Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Они слоупоки? Ген директор Ванкувера до матча вышел с пресс релизом, что их не будет
билеты заранее были куплены вообще-то
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Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Они слоупоки? Ген директор Ванкувера до матча вышел с пресс релизом, что их не будет
билеты на матчи команды с Месси в составе не перед матчем покупают. За месяц минимум. И от того что перед матчем директор Ванкувера сказал что его не будет, как то не легче.
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Ответ Заяцволк
Фанаты Аль Насра скандировали "Где Роналду ?", когда их команда 6 раз после его прихода вылетала из турниров
Да, теперь этому Кринжу7 на каждом стадионе все болельщики будут кричать: Месси, Месси, Месси, и это станет традицией.
Me Ssiiiiiiii, Me Ssiiiiiiii, Me Ssiiiiiiii
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В целом понятно почему, на искусственном газоне не особо хочется играть.
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Я вот вышел во двор и кричу: "Где Мессии!? А в ответ тишина...
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Ответ Zver
билеты заранее были куплены вообще-то
их можно сдать обратно
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Комментарий удален пользователем
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Игорек, ты чё, меня в Чс что ли отправил, никак не могу плюсовать твои коммент
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Ответ tankist231
Не понимаю людей которые аж ссутся от своих кумиров, да, мне тоже нравятся некоторые игроки, но чтоб так фанатеть, нет уж, увольте
Спустя люди в комментариях, а там люди заранее купили билеты посмотреть на звезду. Взять тот же UFC, одно дело посмотреть бой за пояс Хабиба и Фергюсона в прайме и другое когда вместо последнего Эл.
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