Фанаты в Ванкувере скандировали «Где Месси?» на матче с «Интер Майами». Лео предоставили отдых

Фанаты в Ванкувере были недовольны отсутствие Лионеля Месси.

Аргентинец пропустил выездной матч «Интер Майами» в МЛС против « » (2:1), тренерский штаб предоставил ему отдых. Фанаты на стадионе скандировали: «Где Месси?»

«Мы понимаем разочарование людей, желающих увидеть игроков (отдых получил и – Sports). Но наша работа как тренерского штаба — принимать неудобные решения.

Мы понимаем, что эти игроки представляют из себя в лиге и на других рынках, но приходится принимать эти меры, которые иногда неприятны для людей, но полезны для футболистов», – сказал главный тренер « » .