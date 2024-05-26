Фанаты в Ванкувере скандировали «Где Месси?» на матче с «Интер Майами». Лео предоставили отдых
Фанаты в Ванкувере были недовольны отсутствие Лионеля Месси.
Аргентинец пропустил выездной матч «Интер Майами» в МЛС против «Ванкувера» (2:1), тренерский штаб предоставил ему отдых. Фанаты на стадионе скандировали: «Где Месси?»
«Мы понимаем разочарование людей, желающих увидеть игроков (отдых получил и Бускетс – Sports). Но наша работа как тренерского штаба — принимать неудобные решения.
Мы понимаем, что эти игроки представляют из себя в лиге и на других рынках, но приходится принимать эти меры, которые иногда неприятны для людей, но полезны для футболистов», – сказал главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино.
Или за неделю-месяц до игры ?
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