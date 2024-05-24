Директор «Ювентуса»: «Важно сократить число команд в Серии А. В итальянском футболе давно начался кризис»
Директор «Ювентуса» высказался о желании сократить количество команд в Серии А.
Сейчас в высшем дивизионе итальянского футбола выступают 20 команд.
«Для нас важно изменить формат лиги, сократив количество профессиональных команд, что в сочетании с реформой контрактов игроков, обеспечивающей большую гибкость, могло бы пересмотреть саму концепцию взаимовыручки, которая поддерживает все низшие дивизионы.
Кризис итальянского футбола начался давно. В 2003 году у «Ювентуса» был такой же оборот, как у всех ведущих клубов Европы. Около 230-250 миллионов евро.
Спустя 20 лет нам удалось удвоить эту цифру, но наши международные конкуренты увеличили ее в четыре раза. Главная проблема в том, что по итальянским правилам футбол – просто игра, а не индустрия.
В свете нестабильной экономической системы страны, отсутствия конкуренции в телевизионном секторе, не забывая об инфраструктурных проблемах, представить себе рост итальянского футбола на высшем уровне очень сложно», – сказал коммерческий директор «Ювентуса» Франческо Кальво.
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Что касается, вылетающих команд, то такие заведомые аутсайдеры выявляются почти во всех странах - в последней трети чемпионатов. А в Италии, даже сейчас, перед последним туром, ещё неясно - кто будет 17-18.
2 команды это не только матч Салернитана Верона.
Но и по 4 матча Интера, Ювентуса, Милана. А это все рейтинговые матчи.
Да и вообще. Дело не в кол-ве команд на самом деле.
Также юве первый кто додумал построить собственный стадион. У всех остальных стадионы принадлежат муниципалитетам. Позднее к юве добавился удинезе и сассуоло.