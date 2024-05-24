Директор «Ювентуса»: «Важно сократить число команд в Серии А. В итальянском футболе давно начался кризис»

Директор «Ювентуса» высказался о желании сократить количество команд в Серии А.

Сейчас в высшем дивизионе итальянского футбола выступают 20 команд.

«Для нас важно изменить формат лиги, сократив количество профессиональных команд, что в сочетании с реформой контрактов игроков, обеспечивающей большую гибкость, могло бы пересмотреть саму концепцию взаимовыручки, которая поддерживает все низшие дивизионы.

Кризис итальянского футбола начался давно. В 2003 году у «Ювентуса» был такой же оборот, как у всех ведущих клубов Европы. Около 230-250 миллионов евро.

Спустя 20 лет нам удалось удвоить эту цифру, но наши международные конкуренты увеличили ее в четыре раза. Главная проблема в том, что по итальянским правилам футбол – просто игра, а не индустрия.

В свете нестабильной экономической системы страны, отсутствия конкуренции в телевизионном секторе, не забывая об инфраструктурных проблемах, представить себе рост итальянского футбола на высшем уровне очень сложно», – сказал коммерческий директор «Ювентуса» Франческо Кальво.

Де Лаурентис призвал власти Италии сократить число клубов в Серии А: «Иначе ей не устоять. Эту лигу тащат на себе 6-8 команд»