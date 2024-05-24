Директор «Ювентуса»: «Важно сократить число команд в Серии А. В итальянском футболе давно начался кризис»

Теги Ювентус серия А Италия бизнес деньги регламент Футбол

Директор «Ювентуса» высказался о желании сократить количество команд в Серии А.

Сейчас в высшем дивизионе итальянского футбола выступают 20 команд.

«Для нас важно изменить формат лиги, сократив количество профессиональных команд, что в сочетании с реформой контрактов игроков, обеспечивающей большую гибкость, могло бы пересмотреть саму концепцию взаимовыручки, которая поддерживает все низшие дивизионы.

Кризис итальянского футбола начался давно. В 2003 году у «Ювентуса» был такой же оборот, как у всех ведущих клубов Европы. Около 230-250 миллионов евро.

Спустя 20 лет нам удалось удвоить эту цифру, но наши международные конкуренты увеличили ее в четыре раза. Главная проблема в том, что по итальянским правилам футбол – просто игра, а не индустрия.

В свете нестабильной экономической системы страны, отсутствия конкуренции в телевизионном секторе, не забывая об инфраструктурных проблемах, представить себе рост итальянского футбола на высшем уровне очень сложно», – сказал коммерческий директор «Ювентуса» Франческо Кальво.

Де Лаурентис призвал власти Италии сократить число клубов в Серии А: «Иначе ей не устоять. Эту лигу тащат на себе 6-8 команд»

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19 комментариев
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Смотреть на то как итальянцы в составе которых почти нет легионеров побеждают на Евро всё равно ведь приятно.
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Ответ Клименко
Начнем сокращение с Ювентуса
Что тебе сделал юве? Доказательной и обоснованной базы нет. 2006 оправдано, даже есть встречные иски, но им нет хода из-за "истечения срока". Прошлогоднее было явным давлением уефа и чиновников(открытые заявления прокурора о своих клубных предпочтениях), через пару лет как чеферина и гравину уберут это дело явно пересмотрят.
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итальянским властям пофиг на это всё. В лиге же действует принцип большинства, что мешает сократить серию А до 18 команд
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Вы больные что-ли? Три команды в полуфинале лч год назад. Аталанта только что взяла ле. Вы из кризиса только выходить начинаете.
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Странный пессимизм, когда Италия получила в этом году еще одно (ПЯТОЕ) место в ЛЧ, обойдя в этой важнейшей рейтинговой гонке Англию, Испанию и Германию Именно это - свидетельство прогресса....
Что касается, вылетающих команд, то такие заведомые аутсайдеры выявляются почти во всех странах - в последней трети чемпионатов. А в Италии, даже сейчас, перед последним туром, ещё неясно - кто будет 17-18.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Зачем это только?
уровень лиги падает. Уже который год нет никакой борьбы за выживание, где 2 клуба из 3 уже к зиме не имеют никаких шансов остаться в серии А. От этого падает стоимость ТВ контракта, а рекламодатели неохотно идут в Италию
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Ответ <Inter>
уровень лиги падает. Уже который год нет никакой борьбы за выживание, где 2 клуба из 3 уже к зиме не имеют никаких шансов остаться в серии А. От этого падает стоимость ТВ контракта, а рекламодатели неохотно идут в Италию
С 18 командами ситуация явно не изменится, что из этого может выйти нам уже показал вылетевший из Бундеслиги Дармштат.
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Ответ <Inter>
итальянским властям пофиг на это всё. В лиге же действует принцип большинства, что мешает сократить серию А до 18 команд
А зачем это делать? Кто из клубов нижней части таблицы был безнадежен? Кроме Салернитаны. И то в прошлом сезоне они в концовке жару дали. Проходных матчей не так уж и много, а если они вам не нужны, что мешает дать в них практику молодёжи? Сокращение лиги не даст 4кратный рост доходов. Для начала договоритесь наконец-то с властями, чтобы дали строить стадионы, а не играть на этом старье с беговыми дорожками
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Ответ Oliver Kromwel
Меньше проходных игр - выше ценность ТВ-контракта. Во Франции именно поэтому Лигу 1 и подсократили до 18 команд. Не думаю, что матчи типа Салернитана-Эмполи кого-то интересовали, кроме фанатов самих клубов и совсем уж хардкорных ценителей итальянского футбола
что-то англичане и барса с реалом не обеднели.
2 команды это не только матч Салернитана Верона.
Но и по 4 матча Интера, Ювентуса, Милана. А это все рейтинговые матчи.
Да и вообще. Дело не в кол-ве команд на самом деле.
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Ответ Клименко
Начнем сокращение с Ювентуса
И экскурс по истории: после 06 италия упала полностью как футбольная держава. С 12 года только юве поддерживает молодых во время выборов на пост ффи, тех, кто хотели внести реформы(альбертини, баджо и т.д.). Реформы касались стадионов и молодежных команд - забавно, что только у Юве первым появился ю-23, команда б, сейчас вроде есть у аталанты.
Также юве первый кто додумал построить собственный стадион. У всех остальных стадионы принадлежат муниципалитетам. Позднее к юве добавился удинезе и сассуоло.
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