«Юве» готов продлить Шченсного с понижением зарплаты. Вратарь получает 6,5 млн евро в год

«Ювентус» готов продлить с Войчехом Шченсным контракт с понижением зарплаты.

Действующее соглашение 33-летнего вратаря рассчитано до июня 2025 года, и поляк хочет остаться в Турине, при этом он зарабатывает 6,5 млн евро за сезон.

Пока стороны не достигли договоренности насчет снижения зарплаты, сообщает инсайдер Николо Скира.