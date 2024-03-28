«Юве» готов продлить Шченсного с понижением зарплаты. Вратарь получает 6,5 млн евро в год

Теги Ювентус серия А Италия Войчех Шченсны деньги Футбол

«Ювентус» готов продлить с Войчехом Шченсным контракт с понижением зарплаты.

Действующее соглашение 33-летнего вратаря рассчитано до июня 2025 года, и поляк хочет остаться в Турине, при этом он зарабатывает 6,5 млн евро за сезон.

Пока стороны не достигли договоренности насчет снижения зарплаты, сообщает инсайдер Николо Скира.

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5 комментариев
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Щченсны реально крут. Конечно, 6,5 для вратаря - это много, но поляк хорош, не хуже Меньяна (который в последние полгода многовато привозит) и точно лучше Зоммера (кроме игры ногами).

На мой взгляд, проще продлить Войцеха, чем идти тратить миллионы на нового вратаря, когда другие позиции более нуждаются в укреплении.
+13
-6
+7
Может лучше продать Щчесного и дать шанс Перину?
+3
-1
+2
С Аллегри чемодан-вокзал-Легия
+5
-4
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