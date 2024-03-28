«Юве» готов продлить Шченсного с понижением зарплаты. Вратарь получает 6,5 млн евро в год
«Ювентус» готов продлить с Войчехом Шченсным контракт с понижением зарплаты.
Действующее соглашение 33-летнего вратаря рассчитано до июня 2025 года, и поляк хочет остаться в Турине, при этом он зарабатывает 6,5 млн евро за сезон.
Пока стороны не достигли договоренности насчет снижения зарплаты, сообщает инсайдер Николо Скира.
На мой взгляд, проще продлить Войцеха, чем идти тратить миллионы на нового вратаря, когда другие позиции более нуждаются в укреплении.