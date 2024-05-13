«МЮ» отменил традиционный ужин в честь окончания сезона – из-за плохих результатов и нежелания отвлекаться перед финалом Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» отменил традиционный ужин в честь окончания сезона.

Решение обусловлено спадом формы команды, а также подготовкой к предстоящему финалу Кубка Англии против « », который состоится 25 мая.

В конце сезона клуб традиционно устраивает ужин на территории « », на котором вручаются различные награды, в том числе приз игроку года имени сэра , а также приз лучшему молодому игроку. В нем принимают участие основные мужские и женские команды, а также игроки академии, тренерский состав, сотрудники клуба, болельщики и спонсоры.

Изначально мероприятие было запланировано на 20 мая, однако после обсуждения с главным тренером Эриком тен и руководством клуба было решено отменить ужин как возможный отвлекающий фактор перед финалом. Тем не менее игроки смогут получить награды, которые присуждаются в результате голосования партнеров, тренеров и болельщиков.

Отмечается, что подобное мероприятие также не проводилось в конце сезона-2021/22, когда команда показывала неудовлетворительные результаты под временным руководством .