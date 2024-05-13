«МЮ» отменил традиционный ужин в честь окончания сезона – из-за плохих результатов и нежелания отвлекаться перед финалом Кубка Англии

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» отменил традиционный ужин в честь окончания сезона.

Решение обусловлено спадом формы команды, а также подготовкой к предстоящему финалу Кубка Англии против «Манчестер Сити», который состоится 25 мая.

В конце сезона клуб традиционно устраивает ужин на территории «Олд Траффорд», на котором вручаются различные награды, в том числе приз игроку года имени сэра Мэтта Басби, а также приз лучшему молодому игроку. В нем принимают участие основные мужские и женские команды, а также игроки академии, тренерский состав, сотрудники клуба, болельщики и спонсоры.

Изначально мероприятие было запланировано на 20 мая, однако после обсуждения с главным тренером Эриком тен Хагом и руководством клуба было решено отменить ужин как возможный отвлекающий фактор перед финалом. Тем не менее игроки смогут получить награды, которые присуждаются в результате голосования партнеров, тренеров и болельщиков.

Отмечается, что подобное мероприятие также не проводилось в конце сезона-2021/22, когда команда показывала неудовлетворительные результаты под временным руководством Ральфа Рангника.

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26 комментариев
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Потом скажут что проиграли потому что не накормили 🤣
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+17
чего там отвлекаться то?!тактики 0,пол команды в лазарете, физрук у бровки.
отобрали у народа праздник.
+13
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+8
Правильно: с полным желудком на финал Кубка против Сити лучше не выходить
+6
-1
+5
Ответ frimpong
Потом скажут что проиграли потому что не накормили 🤣
Ну так и будет 👍👍👍
+3
0
+3
Ответ Жозе Толиачиньо
Правильно: с полным желудком на финал Кубка против Сити лучше не выходить
В МЮ придумали, как победить Сити. "Если не поел, значит не обосрёшься" - думают мудрецы в тренерском цехе. Но скорее всего их будут ждать плохие новости
+4
-3
+1
Будет нетрадиционный?
+2
-1
+1
Понятно,что отменили. На двоих (Фернандеш и Майну) смысла нет накрывать.
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Ответ Сергей Александров
пусть бы ребята поели🙄
И поели бы по нормальному 🤘🤘
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Просто когда-то Мхитарян жарил шашлык...
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пусть бы ребята поели🙄
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Одним словом зажали ужин 🤔🤔🤔
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Почему не перенести , а сразу отменять?
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Зря вы это, парни. Так бы хоть поели нормально)
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Без нашего Тен Хага уже в чемпионшипе были бы. Хотя бы в честь Эрика могли сделать. Эрику полное меню, остальным хлеб с солью.
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Импотенты! Все без бонусов останетесь!
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Этих кудесников мяча ваапще кормить только за приличные результаты надо. Может быть тогда появицо хоть какая-то мотивация.
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Ответ Рокко Сиффредди
Будет нетрадиционный?
as always
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Рэшфорд не обиделся надеюсь? Он же за обеды сильно качал
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Буржуи-скупердяи
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Отравили фанатов МЮ плохой игрой-бояться сами отравиться пищей.
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Ждем, когда напишут, что все равно провели ужин для жен и девушек футболистов
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получается основная команда накосячила, а ужин отменили для всех команд
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Где-то взгрустнул Рэшфорд с заготовленными контейнерами для детей🤓
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Кубок Англии это отвлекающий маневр от ужина для игроков МЮ )
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во что же превратили величайший клуб... больно смотреть
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Еду, туалет и сон отменить, пока результаты не появятся!
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