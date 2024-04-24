«Месси даже в 80 лет будет лучшим в МЛС, он величайший игрок всех времен. Для лиги будет проблемой заполнить пустоту, когда он повесит бутсы на гвоздь». Росси о Лео

Теги Джузеппе Росси МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Джузеппе Росси оценил влияние Лионеля Месси на МЛС.

«Если понаблюдать за ним на поле, то можно увидеть, что он и в 80 лет будет лучшим игроком в МЛС. Всем нравится смотреть на него, потому что он величайший игрок всех времен.

Ожидания от перехода Месси в МЛС не имели ничего общего с выступлениями на поле – все дело в происходящем за его пределами. Речь шла о том, что Месси мог им дать за короткий период пребывания [в лиге]. [Доходы от] телевизионных прав и продажи взлетели до небес, все идет именно так, как они планировали.

Но кто сможет заполнить пустоту в МЛС, когда он захочет повесить бутсы на гвоздь? Мне кажется, это станет проблемой», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Италии в интервью DAZN.

10 комментариев
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это скорее о слабости млс говорит, чем о силе Месси
+21
-11
+10
Не секта адептов Месси
+13
-7
+6
Там совсем что-ли мертвечина?
+7
-3
+4
Как всегда фруктовые накинулись)))
То бывший тренер реала, который называет Месси лучшим для них неадекват, то Росси для них никто..
Но они никак не хотят замечать, что и Беллингем и Винисиус выбирали Месси)
+6
-3
+3
Не будет он лучшим в 80 лет.
Можете кидать в меня тапками.
+5
-3
+2
Он был, есть и будет лучшим в истории этой игры
+5
-4
+1
этаж скока он ЗМ до 80 лет то получит?
+1
0
+1
МЛС эта лига без центра поля - мяч от ворот до ворот гуляет
Арабская лига там же рядом)
+2
-2
0
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