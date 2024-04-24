«Месси даже в 80 лет будет лучшим в МЛС, он величайший игрок всех времен. Для лиги будет проблемой заполнить пустоту, когда он повесит бутсы на гвоздь». Росси о Лео

Джузеппе Росси оценил влияние Лионеля Месси на МЛС.

«Если понаблюдать за ним на поле, то можно увидеть, что он и в 80 лет будет лучшим игроком в МЛС. Всем нравится смотреть на него, потому что он величайший игрок всех времен.

Ожидания от перехода в не имели ничего общего с выступлениями на поле – все дело в происходящем за его пределами. Речь шла о том, что Месси мог им дать за короткий период пребывания [в лиге]. [Доходы от] телевизионных прав и продажи взлетели до небес, все идет именно так, как они планировали.

Но кто сможет заполнить пустоту в МЛС, когда он захочет повесить бутсы на гвоздь? Мне кажется, это станет проблемой», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Италии в интервью DAZN.