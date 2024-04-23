Прогноз на матч Метц против Лилля в рамках 31 тура Лиги 1 сезона 2023/2024
Дата матча: 28 апреля 2024 года
Место проведения: Домашний стадион Метца
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Обзор команд и ключевые моменты:
Метц: Команда занимает 15-е место с 29 очками и проявила улучшение в атакующих действиях в последних матчах, забив 8 мячей в последних 5 играх. Жорж Микаутадзе остается ключевым нападающим, на счету которого 8 голов.
Лилль: Уверенно держится на 4-м месте с 52 очками, продемонстрировав отличную форму, особенно в нападении, с Джонатаном Дэвидом во главе, который забил 24 мяча в сезоне. Команда показывает стабильность, выиграв последние 3 матча в Лиге 1.
Текущая форма команд:
- Метц показывает улучшенную игру в атаке, но уязвимость в обороне остается проблемой.
- Лилль находится в отличной форме, забив в каждом из последних 15 матчей, что делает их серьезной угрозой для обороны Метца.
Прогноз на исход и индивидуальный тотал забитых мячей Лилля:
Встреча обещает быть зрелищной с участием двух команд, которые активно забивают. Учитывая текущую форму и встречу обеих команд, Лилль выглядит фаворитом этого матча, особенно учитывая их результативность и стабильность на выезде против Метца, который испытывает трудности в обороне.
Коэффициенты от букмекера:
- Победа Метца: 4.8
- Ничья: 3.8
- Победа Лилля: 1.8
- Индивидуальный тотал Лилля больше 1 гола: Коэффициент – 1.3
Рекомендация: Ставка на победу Лилля кажется наиболее вероятной, а также ставка на то, что Лилль забьет более 1 гола в матче, учитывая их последние выступления и слабости обороны Метца.
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- Дата проведения
- 28 апреля, 14.00, «Стад Сен-Симфорьен»