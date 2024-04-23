Прогноз на матч Метц против Лилля в рамках 31 тура Лиги 1 сезона 2023/2024

Дата матча: 28 апреля 2024 года

Место проведения: Домашний стадион Метца

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Обзор команд и ключевые моменты:

Метц: Команда занимает 15-е место с 29 очками и проявила улучшение в атакующих действиях в последних матчах, забив 8 мячей в последних 5 играх. Жорж Микаутадзе остается ключевым нападающим, на счету которого 8 голов.

Лилль: Уверенно держится на 4-м месте с 52 очками, продемонстрировав отличную форму, особенно в нападении, с Джонатаном Дэвидом во главе, который забил 24 мяча в сезоне. Команда показывает стабильность, выиграв последние 3 матча в Лиге 1.

Текущая форма команд:

Метц показывает улучшенную игру в атаке, но уязвимость в обороне остается проблемой.

показывает улучшенную игру в атаке, но уязвимость в обороне остается проблемой. Лилль находится в отличной форме, забив в каждом из последних 15 матчей, что делает их серьезной угрозой для обороны Метца.

Прогноз на исход и индивидуальный тотал забитых мячей Лилля:

Встреча обещает быть зрелищной с участием двух команд, которые активно забивают. Учитывая текущую форму и встречу обеих команд, Лилль выглядит фаворитом этого матча, особенно учитывая их результативность и стабильность на выезде против Метца, который испытывает трудности в обороне.

Коэффициенты от букмекера:

Победа Метца: 4.8

4.8 Ничья: 3.8

3.8 Победа Лилля: 1.8

1.8 Индивидуальный тотал Лилля больше 1 гола: Коэффициент – 1.3

Рекомендация: Ставка на победу Лилля кажется наиболее вероятной, а также ставка на то, что Лилль забьет более 1 гола в матче, учитывая их последние выступления и слабости обороны Метца.

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