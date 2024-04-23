Прогноз на матч Аугсбург против Вердер в рамках 31 тура Бундеслиги сезона 2023/2024

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Дата матча: 27 апреля 2024 года
Место проведения: Стадион Аугсбурга

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Анализ команд и ключевые игроки:

Аугсбург: Восьмое место в таблице и последовательные результаты в атаке, особенно благодаря усилиям Эрмедина Демировича, указывают на способность команды забивать под давлением. Несмотря на пропущенные мячи, Аугсбург демонстрирует сильную игру дома, что делает их опасными на своем поле.

Вердер: Находясь на 11-м месте, Вердер показывает менее стабильные результаты, особенно в гостевых матчах. Марвин Дукш выступает ключевой фигурой в атаке, но команда страдает от дефенсивных проблем, что видно по количеству пропущенных голов в последних матчах.

Текущая форма:

  • Аугсбург демонстрирует хорошие результаты в атаке, забивая в последних 8 матчах.
  • Вердер имеет проблемы в защите, пропустив существенное количество голов в последних играх, что может быть критичным в встрече с Аугсбургом.

Прогноз на тотал забитых мячей и исход игры:

Учитывая атакующий потенциал Аугсбурга и проблемы в защите у Вердера, можно ожидать матч с несколькими забитыми голами. Обе команды показали способность забивать, но также и пропускать, что делает ставку на «обе забьют» привлекательной.

Коэффициенты от букмекеров:

  • Победа Аугсбурга: 1.82
  • Ничья: 4.2
  • Победа Вердера: 4

Рекомендация: Рассматривая статистику и текущие формы команд, предполагается, что Аугсбург мог бы использовать своё домашнее преимущество для одержания победы. Однако, Вердер, несмотря на свои проблемы, способен насупротивиться, делая возможным исход в виде обмена голами. Рекомендуется рассмотреть ставку на «обе забьют» с коэффициентом 1.65.

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей

Аугсбург – Вердер
Дата проведения
27 апреля, 16.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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