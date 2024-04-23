Анализ и прогноз на матч Фрозиноне – Салернитана в рамках 34 тура Серии А сезона 2023/2024

Место проведения: Стадион Фрозиноне, Фрозиноне

Дата: 26 апреля 2024 года

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей

На стадионе Фрозиноне развернется битва за выживание в Серии А, где хозяева встретятся с одним из аутсайдеров лиги — Салернитаной. Этот матч обещает быть напряженным, так как обе команды находятся в непростой ситуации в таблице.

Анализ текущей формы команд:

Фрозиноне после 33 туров занимает 18-е место с 28 очками и борется за сохранение прописки в элите итальянского футбола. Команда показала умение забивать и пропускать голы в равных пропорциях в последних пяти играх, забив 5 и пропустив 6 мячей. Подопечные Эузебио Ди Франческо демонстрируют упорство, но оно не всегда приводит к победам.

Салернитана является аутсайдером турнира, занимая последнее 20-е место с 15 очками. Команда проигрывает практически в каждом матче, не зная побед в последних 15 играх. Проблемы в обороне особенно видны, так как команда пропустила 12 голов в последних пяти матчах.

Статистические особенности и история встреч: Хотя исторические встречи между командами были довольно сбалансированными, текущая форма указывает на возможное продолжение непростой серии для Салернитаны, при этом Фрозиноне часто находил способ забивать.

Прогноз на тотал по забитым голам: Учитывая, что обе команды демонстрируют уязвимость в обороне и умение забивать, можно ожидать, что матч окажется результативным. Фрозиноне и Салернитана обладают потенциалом для создания моментов, но их недостатки в защите могут привести к обмену голами.

Ожидаемый тотал: Больше 2.5 гола

Коэффициенты на матч «Фрозиноне» – «Салернитана» от букмекерской конторы Fonbet:

ТБ2,5 — 1,60;

«Обе забьют – да» – 1,73;

Тактически, можно ожидать, что Фрозиноне будет давить, стремясь использовать свои шансы перед домашними болельщиками, в то время как Салернитана, хотя и является слабым звеном, тоже попытается атаковать, стремясь к сенсации. Этот матч будет ключевым для обеих сторон в их кампаниях по спасению сезона.

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей