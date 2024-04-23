Прогноз на матч Гоу Эхед Иглс против Фейеноорда 25 апреля

Дата: 25 апреля 2024 года

Обзор формы команд

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Фейеноорд, удерживающий вторую строчку в турнирной таблице Эредивизи с 72 очками после 30 матчей, проявляет уверенную игру, не проигрывая в последних 16 матчах лиги. Команда под руководством Арне Слота показывает превосходные результаты в обороне, пропустив всего 2 гола в последних пяти матчах. Атакующие способности также на высоте: команда забила 12 голов за этот же период, во многом благодаря Сантьяго Хименесу, который забил 24 гола в сезоне.

Гоу Эхед Иглс, занимающий 8-е место с 42 очками, проявляет более скромные результаты. Команда Рене Хека испытывает трудности с победами, не выиграв последние три матча в лиге, но продолжает регулярно забивать. Гоу Эхед Иглс забил 6 голов в последних пяти играх, что свидетельствует о их способности находить путь к воротам соперника, но также и пропустил столько же голов.

История встреч

Фейеноорд доминировал в последних противостояниях с Гоу Эхед Иглс, выиграв последние шесть матчей. Это говорит о психологическом преимуществе гостей, которое может сыграть свою роль в предстоящем поединке.

Прогноз на тотал

Учитывая текущую форму и последние результаты обеих команд, можно ожидать результативного матча. Фейеноорд продемонстрировал свою атакующую мощь, особенно в игре против Аякса, где они забили 6 мячей. Гоу Эхед Иглс, несмотря на свои недавние неудачи, продолжает забивать в каждом матче. Ожидается, что обе команды будут активны в атаке, учитывая, что Гоу Эхед Иглс регулярно забивает и пропускает на домашнем стадионе.

Ставка на тотал больше 2.5 гола в этой встрече кажется разумной, учитывая атакующие намерения Фейеноорда и уязвимую оборону Гоу Эхед Иглс. Обе команды обладают потенциалом к забитым голам, что делает предстоящий матч зрелищным и интересным для болельщиков.

Коэффициенты на матч «Гоу Эхед Иглс» – «Фейеноорд» от букмекерской конторы Fonbet:

ТБ2,5 — 2,35;

П2 — 1,53;

«Гоу Эхед Иглз забьет – нет» – 2,40

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