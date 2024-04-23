Аньелли после победы «Интера» в Серии А написал, когда «Ювентус» выиграл 20-й титул: «16 мая 1982 года»

Андреа Аньелли поддел «Интер» после победы миланцев в Серии А.

« » одолел «Милан» (2:1) в дерби и досрочно завоевал скудетто – 20-е в истории клуба.

Эта победа дает право «нерадзурри» нанести на форму вторую звезду, первую клуб завоевал в 1966 году после 10 выигранных титулов чемпионата Италии.

Бывший президент « » Андреа в ответ на победу « » вспомнил, когда туринский клуб заслужил право разместить вторую звезду на игровой форме.

«16 мая 1982 года. До конца (fino alla fine, слоган «Юве» – Sports)», – написал бывший президент « » Андреа Аньелли.