Аньелли после победы «Интера» в Серии А написал, когда «Ювентус» выиграл 20-й титул: «16 мая 1982 года»

Теги Интер Ювентус серия А Италия Андреа Аньелли Футбол

Андреа Аньелли поддел «Интер» после победы миланцев в Серии А.

«Интер» одолел «Милан» (2:1) в дерби и досрочно завоевал скудетто – 20-е в истории клуба.

Эта победа дает право «нерадзурри» нанести на форму вторую звезду, первую клуб завоевал в 1966 году после 10 выигранных титулов чемпионата Италии. 

Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли в ответ на победу «Интера» вспомнил, когда туринский клуб заслужил право разместить вторую звезду на игровой форме. 

«16 мая 1982 года. До конца (fino alla fine, слоган «Юве» – Sports)», – написал бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли.

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15 комментариев
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😁
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Ответ Е.Р.
Забыл победы в Серии Б добавить. И нашивки за судимости.
Но вы не забыли сегодня зато про ворованное Скудетто
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Последний еврокубок Ювентуса: Кубок Интертото в 1999 году 😂
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А когда требл брали, что-то не написал...
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Ответ Burel
Последний еврокубок Ювентуса: Кубок Интертото в 1999 году 😂
А что вы смеётесь? Ювентус таким образом стал единственным клубом, который выиграл все трофеи под эгидой УЕФА: Кубок Обладателей Кубков, Кубок Европейских Чемпионов/ЛЧ, Кубок УЕФА/ЛЕ, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок (ныне клубный чемпионат мира) и Кубок Интертото.
Лигу Конференций ещё не брали, ну её основали только вот недавно)

Лучше скажу. Не всем клубам удалось выиграть три главных европейских трофея.
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Ответ darby crash
А когда требл брали, что-то не написал...
Что когда нас выгоняет еще раз в серию Б,у нас тоже будет трэбл😂
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