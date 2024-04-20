«Обожаю слушать ложь, когда знаю правду». Галактионов выложил мем с Сашей Белым из «Бригады»

Теги Локомотив премьер-лига Россия соцсети Михаил Галактионов Футбол

Михаил Галактионов выложил мем с Сашей Белым после матча с «Рубином».

«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) в 25-м туре Мир РПЛ. У железнодорожников лишь 1 победа в 8 матчах после зимней паузы.

Главный тренер команды Михаил Галактионов выложил пост, на котором изображен персонаж сериала «Бригада» Саша Белый в исполнении Сергея Безрукова, и подпись: «Обожаю слушать ложь, когда знаю правду».

 

Фото: инстаграм Михаила Галактионова

Ранее сообщалось, что Галактионов хотел подать в отставку с поста тренера «Локо». Клуб поддержал тренера.

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28 комментариев
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Белый такого не говорил. Это вроде Стетхема цитата.
+114
-3
+111
Ответ Pixel 8
Белый такого не говорил. Это вроде Стетхема цитата.
Ну так и Галактионов - не тренер
+41
-4
+37
От души душевно в душу
+31
-3
+28
Взял нож - режь, взял дошик - ешь.

***

Я живу, как карта ляжет. Ты живёшь, как мамка скажет.

***

Никогда не сдавайтесь, идите к своей цели! А если будет сложно – сдавайтесь.

***

Если заблудился в лесу, иди домой.

***
+31
-6
+25
Ответ Карпов Стас
У Стетхема нет цитат , набор фраз.
У Стетхэма нет цитат? Вы плохо знаете творчество и биографию этого умного и острого на язык актёра.
Вот парочка из них: "Если заблудился в лесу, иди домой". "Делай, как надо. Как не надо, не делай." Мудрая личность.
+12
0
+12
Среди тренеров вообще есть адекваты?
+8
-1
+7
Прям как Абаскаль про волка и овечек 😁 А потом увольнение ..
+9
-2
+7
Ответ Один живой
Среди тренеров вообще есть адекваты?
Мостовой ))
+6
0
+6
Ответ Rundatgame
У Стетхэма нет цитат? Вы плохо знаете творчество и биографию этого умного и острого на язык актёра. Вот парочка из них: "Если заблудился в лесу, иди домой". "Делай, как надо. Как не надо, не делай." Мудрая личность.
Причём при полном незнании русского языка все цитаты у Стэтхема - на русском. Уникум !
+6
0
+6
Не было такой фразы в фильме!
+4
0
+4
Галактионов выложил мем с Сашей Грей
+4
0
+4
Ответ Один живой
Среди тренеров вообще есть адекваты?
А причём тут тренеры?
+2
0
+2
Видимо идиот
+5
-3
+2
Безумно можно быть первым!(с)
+1
0
+1
Ответ Igbin
Поплыл Галактионов, пора увольнять.
наверное намёк на доверие руководства, но я бы уже убрал его...
+2
-1
+1
Ответ Pixel 8
Белый такого не говорил. Это вроде Стетхема цитата.
Это точно. Не было такого в фильме.
+1
0
+1
судя по результатам, Галактионов - это не Саша Белый, а Артурка Лапшин))
+1
0
+1
Поплыл Галактионов, пора увольнять.
+3
-3
0
душнилы, которые вопят, что такой фразы не было в сериале - а вы точно знаете, что такое мем?
+2
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Комментарий удален пользователем
Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
Он там не был!
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Хорошая мина при плохой игре
+1
-1
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Совсем поплыл)
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Комментарий удален модератором
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