«Обожаю слушать ложь, когда знаю правду». Галактионов выложил мем с Сашей Белым из «Бригады»
Михаил Галактионов выложил мем с Сашей Белым после матча с «Рубином».
«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) в 25-м туре Мир РПЛ. У железнодорожников лишь 1 победа в 8 матчах после зимней паузы.
Главный тренер команды Михаил Галактионов выложил пост, на котором изображен персонаж сериала «Бригада» Саша Белый в исполнении Сергея Безрукова, и подпись: «Обожаю слушать ложь, когда знаю правду».
Фото: инстаграм Михаила Галактионова
Ранее сообщалось, что Галактионов хотел подать в отставку с поста тренера «Локо». Клуб поддержал тренера.
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Никогда не сдавайтесь, идите к своей цели! А если будет сложно – сдавайтесь.
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Вот парочка из них: "Если заблудился в лесу, иди домой". "Делай, как надо. Как не надо, не делай." Мудрая личность.