«Обожаю слушать ложь, когда знаю правду». Галактионов выложил мем с Сашей Белым из «Бригады»

Михаил Галактионов выложил мем с Сашей Белым после матча с «Рубином».

« » сыграл вничью с «Рубином» (1:1) в 25-м туре Мир . У железнодорожников лишь 1 победа в 8 матчах после зимней паузы.

Главный тренер команды выложил пост, на котором изображен персонаж сериала «Бригада» Саша Белый в исполнении Сергея Безрукова, и подпись: «Обожаю слушать ложь, когда знаю правду».

Фото: инстаграм Михаила Галактионова

Ранее сообщалось, что Галактионов хотел подать в отставку с поста тренера «Локо». Клуб поддержал тренера.