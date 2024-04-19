Боруссия Дортмунд – Байер где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 21 апреля
В воскресенье, 21 апреля, сыграют Боруссия Дортмунд и Байер в 30 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
➡ Угадывайте результаты матчей 💰💰💰
- Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч! Футбол 3.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Боруссия Дортмунд – Байер
- Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.
Боруссия Дортмунд: все новости
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Последние матчи Боруссия Дортмунд
- Боруссия Д – Атлетико : 4 – 2
- Боруссия М – Боруссия Д : 1 – 2
- Атлетико – Боруссия Д : 2 – 1
- Боруссия Д – Штутгарт : 0 – 1
- Бавария – Боруссия Д : 0 – 2
Последние матчи Байер
- Вест Хэм – Байер : 1 – 1
- Байер – Вердер : 5 – 0
- Байер – Вест Хэм : 2 – 0
- Унион – Байер : 0 – 1
- Байер – Фортуна : 4 – 0
Прогноз на матч Боруссия – Байер
🎁 Оставляйте свои прогнозы на матчи 💰💰💰