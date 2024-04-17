Бабич, Селихов и Зобнин не сыграют с «Зенитом» в Кубке России

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Роман Зобнин Александр Селихов Срджан Бабич Матч ТВ Здоровье Дмитрий Зеленов Футбол

Три футболиста «Спартака» пропустят матч с «Зенитом».

Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в ответном полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первом матче команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 2:1.

Как сообщил руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов, в сегодняшнем матче не сыграют Срджан Бабич, Роман Зобнин и Александр Селихов.

«Селихов и Бабич приболели, Зобнин продолжает восстановление», – сказал Зеленов.

«Зенит» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

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49 комментариев
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Джикия в составе. Всё так просто
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Ну вот сейчас и посмотрим в какой форме Джикия.
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Гоги отравил сржанта палёным хинкалием
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Без Бабича будет тяжело в обороне.
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Ну щас то Хинкальный вытащит игру
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Ответ Lampo
Ну вот сейчас и посмотрим в какой форме Джикия.
Да даже если напривозит полную авоську, его защитники скажут что он не в тонусе и не форме потому что не играл.
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Гоги отравил сржанта палёным хинкалием
Юморист ))
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Выйдет Чернов, Дуарте и Литвинов))) ахахахха
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Сегодня Жора покажет силу хинкали 💪🏻🔥
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На Селихова и Зобнина по x., но вот Бабич это жесть потеря
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приплыли без Бабича
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Единственный стоящий игрок Бабич не играет, Спартак сам себе приговор вынес!
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Ответ Lampo
Ну вот сейчас и посмотрим в какой форме Джикия.
В красно белой. К сожалению (
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Ответ utsh44psmr
Чернова в старт
На пару с кем? )
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неужели так сильно отмечали отъезд супер тренера ?
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Приболели, ну да охотно верим, сейчас наш великий сливмастер покажет как надо играть. А Зобнин единственный кто написал в соц сетях спасибо Абаскалью видимо не участвовал в сливе тренера тоже будет меньше играть. Да почему всегда такие истории в моем любимом клубе. Достали уже.
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Как бы Джикия теперь а основу не попал, вместо Бабича.... Не дай бог...
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Т.е. сразу слились что ли?
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вот и посмотрим, как хинкали,в порядке?
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Ответ Владислав88
А кто судья матча? Если Москалев, то всё шансы у Спартак есть.
Там Сухой и Турбин на ВАРе. Стратегический резерв, как и Москалев.
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После таких новостей результат матча предопределен...
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да да, чтоб была причина почему Джикия в старте
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Ответ npklubertsy@icloud.com
Джикия в составе. Всё так просто
Джикия вне состава) Даже без Абаскаля не играет. Ну и отлично, пусть в Медиалиге бегает.
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Селихов приболел на радостях? Опять сорвался или он уже сидя на лавке травмируется
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Бабича меняет Джикия, в отсутствии Ромы скорость возрастёт. Остаётся верить в Максименко!
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Ответ xoms
Единственный стоящий игрок Бабич не играет, Спартак сам себе приговор вынес!
Спартак не причём.
Болезнь вмешалась.
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Чернова в старт
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В три центральных будем играть.
Думаю 😉
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А как же будут играть то без супер вратаря?
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Кажется, сегодня Глебчик будет грустить.
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