Бабич, Селихов и Зобнин не сыграют с «Зенитом» в Кубке России

Три футболиста «Спартака» пропустят матч с «Зенитом».

Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в ответном полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первом матче команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 2:1.

Как сообщил руководитель пресс‑службы « » , в сегодняшнем матче не сыграют , и .

«Селихов и Бабич приболели, Зобнин продолжает восстановление», – сказал Зеленов.

«Зенит» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 19:30