Бабич, Селихов и Зобнин не сыграют с «Зенитом» в Кубке России
Три футболиста «Спартака» пропустят матч с «Зенитом».
Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в ответном полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первом матче команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 2:1.
Как сообщил руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов, в сегодняшнем матче не сыграют Срджан Бабич, Роман Зобнин и Александр Селихов.
«Селихов и Бабич приболели, Зобнин продолжает восстановление», – сказал Зеленов.
Болезнь вмешалась.
Думаю 😉