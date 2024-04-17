Широков о шансах «Спартака» против «Зенита»: «Могут и 2:0 выиграть, в первом тайме 1-го матча они переигрывали «Зенит». Почему бы не сделать это в Питере?»

Роман Широков считает, что у «Спартака» есть шанс пройти «Зенит».

Сегодня команды встретятся в ответном полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России в Санкт-Петербурге. Матч состоится в 19:30 по московскому времени. В первой игре «Зенит» одержал выездную победу со счетом 2:1.

– Верите, что «Спартак» может переломить ход противостояния и пройти «Зенит»?

– Почему нет? Им же нужно выиграть со счетом 1:0. А в серии пенальти уже непонятно, что будет. «Спартак» может и 2:0 выиграть. В первом тайме первого матча они переигрывали «Зенит». Почему бы не сделать это в Питере? Вполне могут.

В таком матче может быть все что угодно. Если бы в первой игре «Зенит» выиграл 3:0, шансов было бы минимум.

Они не так давно сыграли 0:0 в первой игре после возобновления РПЛ. Забей «Спартак» на последней минуте – победа 1:0, – отметил экс-игрок « » и « ».