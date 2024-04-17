Широков о шансах «Спартака» против «Зенита»: «Могут и 2:0 выиграть, в первом тайме 1-го матча они переигрывали «Зенит». Почему бы не сделать это в Питере?»

Теги Спартак Зенит Роман Широков премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Чемпионат.com Футбол

Роман Широков считает, что у «Спартака» есть шанс пройти «Зенит».

Сегодня команды встретятся в ответном полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России в Санкт-Петербурге. Матч состоится в 19:30 по московскому времени. В первой игре «Зенит» одержал выездную победу со счетом 2:1.

– Верите, что «Спартак» может переломить ход противостояния и пройти «Зенит»?

– Почему нет? Им же нужно выиграть со счетом 1:0. А в серии пенальти уже непонятно, что будет. «Спартак» может и 2:0 выиграть. В первом тайме первого матча они переигрывали «Зенит». Почему бы не сделать это в Питере? Вполне могут.

В таком матче может быть все что угодно. Если бы в первой игре «Зенит» выиграл 3:0, шансов было бы минимум.

Они не так давно сыграли 0:0 в первой игре после возобновления РПЛ. Забей «Спартак» на последней минуте – победа 1:0, – отметил экс-игрок «Спартака» и «Зенита».

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11 комментариев
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Рамка-интеллигент открыл Америку !
Намедни и Кристаллы Ливерпуль на его поле обыграли .
В футболе всегда есть место для чудес , но на класс и силу команды чудеса то не влияют ))
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+3
за Спартак, как понимаете не болею))) но желаю им показать хорошую игру... матч собираюсь посмотреть, но до счета 2:0 в пользу Зенита... дальше не стану... Спартак сейчас не в том состоянии, чтобы добиться нужного результата, если Семак не начудит с составом, конечно
+2
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+2
Шансов мало но мяч то круглый
+2
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+2
Ну , это если Зенит на игру не придёт.
А если к реке прижмёт, то крышка...
+1
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+1
Шансов ноль! Главное пятёрочка не привезли! Ой! Забыл! А. то уволили теперь все Спартак всех рвать будет! Игроки то круче Месси и Рональдо!
+2
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+1
Ответ Спартак сила
Хорс валил бы ты к своим сородичям хорсам
вот из-за таких болел Спартак и не любят... у меня два друга болеют за Спартак, дружить нам это не мешает... но даже они соглашаются, что больше всего неадекватов среди болельщиков Спартака и Зенита))) хотя периодически делают попытки объяснить мне, что у армейцев неадекватов не меньше, просто они молчаливые)))
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А почему бы не сделать это в Раменском? два поражения подряд на старте. Убери своего собутыльника Корытько и назначь нормального тренера и нормальных игроков возьми, а не ноунеймов с генераторов фамилий из про эволюшн соккер
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Ответ Спартак сила
Вперёд Спартак Вся Россия с тобой
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