«Спартак» уволил Абаскаля, «Байер» впервые выиграл Бундеслигу, поражения «Ливерпуля» и «Арсенала», «Динамо» проиграло «Уралу», победы Шевченко и Халили в масс-старте и другие новости

1. «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Клуб заплатит испанцу 850 тысяч евро за расторжение контракта, пишет Иван Карпов. Сообщается, что Абаскаль был настроен остаться в «Спартаке» и узнал об увольнении на тренировке.

2. «Байер» стал чемпионом Германии впервые в своей истории: команда Хаби Алонсо грохнула «Вердер» (5:0!) в 29-м туре и досрочно выиграла Бундеслигу. Таким образом, прервалась серия «Баварии» из 11 титулов подряд в Бундеслиге – это рекорд топ-5 лиг. Для Хаби Алонсо эта победа стала первой на тренерском посту.

Кроме того, «Байер» побил рекорд «Баварии», ни разу не проиграв в первых 29 турах Бундеслиги, а также установил рекорд топ-5 лиг, не проиграв в 43 матчах с начала сезона. А вот «Бавария» в 1-й сезон Кейна не выиграла ни одного из 3 трофеев внутри Германии – Харри не брал титулы еще ни разу в карьере.

3. В АПЛ осечки сразу у двух претендентов на титул, причем дома: «Ливерпуль» уступил «Кристал Пэлас» (0:1), а «Арсенал» проиграл «Астон Вилле» (0:2). В таблице новый лидер – «Ман Сити» опережает соперников на два очка за 6 туров до конца чемпионата.

4. В РПЛ «Урал» сенсационно победил «Динамо» (2:1), Каштанов забил на 95-й, снял футболку и был удален за вторую желтую. «Пари НН» Юрана проиграл 3-й матч подряд, уступив «Оренбургу» (1:3) на выезде, «Крылья Советов» обыграли «Рубин» (2:0), а гол Роналдо на 83-й принес «Ростову» победу над «Факелом» (1:0).

5. Наталия Шевченко победила в масс-старте в финале Кубка Содружества по биатлону в Мурманске, Гореева – 2-я, Казакевич – 3-я. Карим Халили выиграл масс-старт у мужчин, Смольский – 3-й, Латыпов – 6-й.

6. НХЛ. «Вегас» обыграл «Колорадо» (4:3 ОТ после 0:3), Барбашев забросил 19-ю шайбу в сезоне, Ничушкин набрал 1-е очко за 7 игр. «Калгари» обыграл «Аризону» (6:5), Кузьменко продолжает зажигать в концовке сезона – 1+1 и 9+7 в последних 9 играх.

7. «Краснодар» недоволен еще двумя эпизодами матча с «Зенитом»: мяч установили почти за 3 метра от места нарушения, расстояние до стенки было 7,8 метра вместо 9.

8. НБА. «Нью-Йорк» одолел «Чикаго» в овертайме, «Оклахома» разгромила «Даллас» с разницей «+49», «Лейкерс» обыграли «Новый Орлеан» и другие результаты.

9. В Серии А «Милан» уступал 0:2 и 1:3 «Сассуоло», но спасся и закончил со счетом 3:3. «Интер» сыграл вничью с «Кальяри» (2:2), дважды ведя в счете. Впрочем, судьба скудетто практически предрешена: «Интер» на 14 очков опережает «Милан» перед дерби и станет чемпионом при победе.

Тур ознаменовался неприятным инцидентом: матч «Ромы» с «Удинезе» не был доигран после того, как защитник римлян Эван Ндика схватился за грудь и лег на газон в конце игры. Футболиста унесли на носилках и доставили в больницу.

10. Стефанос Циципас победил Каспера Рууда в финале турнира в Монте-Карло. Это 11-й в карьере титул для грека и третий категории ATP 1000. Предыдущие два «Мастерса» Циципас также выиграл в Монте-Карло в 2021-м и 2022-м.

11. «Зенит» обыграл «Парму» и занял второе место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

12. Федерация фигурного катания России не получала от Казахстана запрос о переходе Софьи Самоделкиной.

13. Шахматы. Ян Непомнящий сыграл вничью с Алирезой Фируджей в 9-м туре турнира претенденов, Видит Гуджрати обыграл Хикару Накамуру и другие результаты.

14. В контракте «Барсы» и Nike есть штрафы: 5% – если не выиграли Ла Лигу, 10% – при невыходе в полуфинал ЛЧ, 30% – при непопадании в группу, 60% – за невыход в еврокубки.

15. Мальчик изображал обезьяну после гола хавбека «Реала» Орельена Тчуамени «Мальорке». Судья не внес расистский эпизод в протокол.

Цитаты дня.

Депутат Журова о росте цен на продукты: «В последнее время не было такого, чтобы мне кто-то из семьи жаловался на цены»

Кордоба – журналисту после 1:2 от «Зенита»: «А что ты думаешь про арбитра?»

Владимир Быстров: «Абаскаль – физрук, который приходит на тренировки, но ничего там не делает. Он не тренер»

Морган после 0:2 от «Виллы»: «Роналду мог бы забить за «Арсенал» 25+ голов, думаю. Отказ от топ-форварда – главная проблема Артеты»

Билялетдинов о британцах: «Англичане в отличие от нас зациклены на себе, узковато думают, это подбешивало. У них узколобая парадигма – мало понимания о других нациях, культурах, мировоззрениях»