Кузьменко набрал 1+1 с «Аризоной». У него 16 (9+7) очков в последних 9 играх за «Калгари»

Андрей Кузьменко набрал 1+1 с «Аризоной».

Форвард «Калгари» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Койотис» (6:5).

На счету нападающего стало 45 (22+23) очков в 70 играх сезона. После обмена во «Флэймс» из «Ванкувера» – 24 (14+10) очков в 27 играх. В последних 9 матчах – 16 (9+7) баллов.

Сегодня Кузьменко (17:04, 3:51 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов – 1:1.