Кузьменко набрал 1+1 с «Аризоной». У него 16 (9+7) очков в последних 9 играх за «Калгари»

Теги Калгари Аризона НХЛ Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко набрал 1+1 с «Аризоной».

Форвард «Калгари» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Койотис» (6:5). 

На счету нападающего стало 45 (22+23) очков в 70 играх сезона. После обмена во «Флэймс» из «Ванкувера» – 24 (14+10) очков в 27 играх. В последних 9 матчах – 16 (9+7) баллов. 

Сегодня Кузьменко (17:04, 3:51 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

5 комментариев
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Как танк прет в конце сезона.
+4
-1
+3
Интересно, выстрелит ли Кузьменко в следующем сезоне. Ориентир с его данными должен быть 100 очков, не меньше.
+3
-2
+1
Арт Росс в следующем сезоне этому господину!
+2
-1
+1
Красоту выдал
+1
0
+1
Хорошо накатил на финише
+1
0
+1
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