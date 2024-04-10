Лескотт про Гвардиола: «Он может стать топом. Гол «Реалу» придаст ему уверенность»
Джолеон Лескотт высоко оценил перспективы защитника «Ман Сити» Йошко Гвардиола.
Вчера 22-летний хорват забил третий гол «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (3:3).
Это первый гол Йошко за английский клуб после трансфера из «РБ Лейпциг» за 90 млн евро.
«Думаю, он может стать топом. Он все время учится, становится лучше. Матч с «Арсеналом» был лучшим для него.
Но теперь он забил, и это придаст ему уверенность. Он показал надежную игру.
Я знаю, что он мог лучше сыграть в моменте с третьим голом «Реала», но это не его вина. Он играет стабильно в последнее время», – сказал бывший защитник «Сити» в эфире TNT Sports.
Он наоборот сильнее Аке по многим показателям