Лескотт про Гвардиола: «Он может стать топом. Гол «Реалу» придаст ему уверенность»

Теги Джолеон Лескотт Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Йошко Гвардиол Футбол

Джолеон Лескотт высоко оценил перспективы защитника «Ман Сити» Йошко Гвардиола.

Вчера 22-летний хорват забил третий гол «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (3:3).

Это первый гол Йошко за английский клуб после трансфера из «РБ Лейпциг» за 90 млн евро.

«Думаю, он может стать топом. Он все время учится, становится лучше. Матч с «Арсеналом» был лучшим для него.

Но теперь он забил, и это придаст ему уверенность. Он показал надежную игру.

Я знаю, что он мог лучше сыграть в моменте с третьим голом «Реала», но это не его вина. Он играет стабильно в последнее время», – сказал бывший защитник «Сити» в эфире TNT Sports.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Он играет в основе сити , он уже топ
+3
-1
+2
А может и не стать топом
+1
0
+1
К сожалению не так надёжен как Аке при игре 1 на 1 на фланге
+1
0
+1
Потенциал, конечно, есть. Но там ещё работать и работать)
0
0
0
Класс. Чувака купили за 100 млн а он оказывается может стать. Он как бы уже обязан им быть )
0
0
0
Гвардиол пока не оправдывает свою стоимость. Но судить по первому сезону рано, нужен второй. Если в нем также будет не стабилен, то это минус сто миллионов.
0
0
0
Ответ Grime Font
А может и не стать топом
а может и не придаст уверенность
0
0
0
Ответ Galym Muratuly
К сожалению не так надёжен как Аке при игре 1 на 1 на фланге
Что?
Он наоборот сильнее Аке по многим показателям
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий