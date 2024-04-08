Смородская о матче «Динамо» – «Спартак»: «Бей-беги». Ужасная игра – бесконечные фолы, даже два паса не проходят»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Ольга Смородская Футбол

Ольга Смородская осталась недовольна качеством игры в матче «Динамо» – «Спартак».

В 23-м туре Мир РПЛ красно-белые одержали победу со счетом 2:1.

«Ужасная игра. Даже два паса не проходят – тут же мяч оказывается у соперника. Бесконечные фолы. Игра называется: «Бей-беги», – сказала экс-президент «Локомотива».

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5 комментариев
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Ммм, снова АНАЛитика специалиста Смородской подъехала!🤦
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У нас сейчас каждый матч такой, за редчайшим исключением. Даже не вспомню сейчас, какой был прям хороший. Сплошной брак. Тот же Пиняев всю технику уже растерял
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"А всего-то и надо играть в атаке пошире, а в защите поуже", - добавила Смородская.
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Ещё один диванный эксперт подъехал.
Скоро всю коллекцию соберём )))
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