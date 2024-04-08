Смородская о матче «Динамо» – «Спартак»: «Бей-беги». Ужасная игра – бесконечные фолы, даже два паса не проходят»
Ольга Смородская осталась недовольна качеством игры в матче «Динамо» – «Спартак».
В 23-м туре Мир РПЛ красно-белые одержали победу со счетом 2:1.
«Ужасная игра. Даже два паса не проходят – тут же мяч оказывается у соперника. Бесконечные фолы. Игра называется: «Бей-беги», – сказала экс-президент «Локомотива».
Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!
Скоро всю коллекцию соберём )))