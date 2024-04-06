Гвардиола о том, что победа в АПЛ важнее, чем в ЛЧ: «Это сложнее, больше игр, и выигрыш доказывает многое. А ЛЧ зависит от вещей, которые нельзя контролировать»
Пеп Гвардиола объяснил, почему победа в АПЛ важнее победы в Лиге чемпионов.
Пеп 11 раз становился чемпионом страны во главе «Барселоны», «Баварии» и «Сити».
«Мне это нравится. Из внутренних трофеев самые важные – АПЛ и Ла Лига.
Не скажу, что выиграть ЛЧ не так приятно – конечно, приятно. Теперь у нас, у «Ман Сити», есть этот кубок, мы знаем, что это за чувство, мы спокойны, потому что трофей у нас уже есть.
Но победа в лиге круче, потому что сложнее, больше игр – две-три каждую неделю.
Конечно, Лига чемпионов важна, но победа там зависит, вероятно, от того, что ты не можешь контролировать. Оба турнира невероятно важны, но победа в АПЛ доказывает многое.
Победа в АПЛ показывает менталитет команд, которые постоянно в борьбе на протяжении многих-многих лет. Лично для меня вот так: ты каждый день должен делать все возможное», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола.
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Лч - абсолютно рандомный турнир, в котором побеждает не всегда самая сильная команда
Если ЛЧ выиграла не Барса или Гвардиола, то не всегда самая сильная команда
Поэтому, Гваридиоле верю.
А вообще, всего 8 очков отделают "Реал" и "мертвую" "Барсу" в чемпионате Испании - о какой победе в АПЛ речь вообще?