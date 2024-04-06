Гвардиола о том, что победа в АПЛ важнее, чем в ЛЧ: «Это сложнее, больше игр, и выигрыш доказывает многое. А ЛЧ зависит от вещей, которые нельзя контролировать»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола объяснил, почему победа в АПЛ важнее победы в Лиге чемпионов.

Пеп 11 раз становился чемпионом страны во главе «Барселоны», «Баварии» и «Сити».

«Мне это нравится. Из внутренних трофеев самые важные – АПЛ и Ла Лига.

Не скажу, что выиграть ЛЧ не так приятно – конечно, приятно. Теперь у нас, у «Ман Сити», есть этот кубок, мы знаем, что это за чувство, мы спокойны, потому что трофей у нас уже есть.

Но победа в лиге круче, потому что сложнее, больше игр – две-три каждую неделю.

Конечно, Лига чемпионов важна, но победа там зависит, вероятно, от того, что ты не можешь контролировать. Оба турнира невероятно важны, но победа в АПЛ доказывает многое.

Победа в АПЛ показывает менталитет команд, которые постоянно в борьбе на протяжении многих-многих лет. Лично для меня вот так: ты каждый день должен делать все возможное», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола.

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31 комментарий
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Ответ oka79410
АПЛ намного сложнее ЛЧ - это очевидно для всех здравомыслящих
Конечно это очевидно. Вон Реал, Барса, Бавария - уж насколько крутые, а АПЛ ни разу не брали...
+18
-4
+14
Ответ kaka10
Видимо поэтому Гвардиола выиграл 4 из 5 АПЛ, а ЛЧ 1 за 12 лет Стелит лысый как ему удобно
Это только лишний раз подтверждает его утверждение. В ЛЧ даже будучи сильнее всех остальных можно пролететь мимо кубка
+15
-5
+10
Видимо поэтому Гвардиола выиграл 4 из 5 АПЛ, а ЛЧ 1 за 12 лет
Стелит лысый как ему удобно
+24
-17
+7
Ответ kaka10
Видимо поэтому Гвардиола выиграл 4 из 5 АПЛ, а ЛЧ 1 за 12 лет Стелит лысый как ему удобно
Где противоречие?
Лч - абсолютно рандомный турнир, в котором побеждает не всегда самая сильная команда
+18
-11
+7
АПЛ намного сложнее ЛЧ - это очевидно для всех здравомыслящих
+11
-9
+2
ЛЧ помимо силы команды, ее ментального духа решают многое стечения обстоятельств. Эпидемия травм, кратковременный спад, судейские ошибки, да и просто везение. Двухматчевое противостояние не всегда дает проход сильнейшему. В то время, как выигрывает чемпионат практически всегда сильнейший. С другой стороны, в чемпионате нет всего пула соперников, которые есть в ЛЧ. Нет ответа на этот спор однозначного. Кто как чувствует и понимает.
+1
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так то лысый шарлотан все верно сказал
+1
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+1
Ответ Bazilic
Где противоречие? Лч - абсолютно рандомный турнир, в котором побеждает не всегда самая сильная команда
И почему я не удивлён, что подобное пишет фанат Барсы 😂

Если ЛЧ выиграла не Барса или Гвардиола, то не всегда самая сильная команда
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Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Об этом же говорил и Моуринью.
Поэтому, Гваридиоле верю.
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Это ранее и Зидан говорил.
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Реал или Бавария выиграли бы АПЛ в одну калитку. ЛЧ - это вершина футбола.
"Реал" был размазан действующим чемпионом АПЛ 4-0. Не буду говорить про чудеса, которые творил Куртуа в предыдущей встрече.
А вообще, всего 8 очков отделают "Реал" и "мертвую" "Барсу" в чемпионате Испании - о какой победе в АПЛ речь вообще?
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Ответ alexmixer9
Елси пролетел то все просто, значит ты не сильнее всех остальных, ЛЧ это вышка для любого клуба и игрока
А занять 5-6 место в чемпионате, проиграть там матчей 10, но отскочить в паре игр в ЛЧ, это что значит лучшая команда ?
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Ответ kaka10
Видимо поэтому Гвардиола выиграл 4 из 5 АПЛ, а ЛЧ 1 за 12 лет Стелит лысый как ему удобно
Может 3 ЛЧ за 14 лет
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Речь не про Моргана и Роналду
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