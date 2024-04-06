Гвардиола о том, что победа в АПЛ важнее, чем в ЛЧ: «Это сложнее, больше игр, и выигрыш доказывает многое. А ЛЧ зависит от вещей, которые нельзя контролировать»

Пеп Гвардиола объяснил, почему победа в АПЛ важнее победы в Лиге чемпионов.

Пеп 11 раз становился чемпионом страны во главе «Барселоны», «Баварии» и «Сити».

«Мне это нравится. Из внутренних трофеев самые важные – АПЛ и .

Не скажу, что выиграть ЛЧ не так приятно – конечно, приятно. Теперь у нас, у «Ман Сити», есть этот кубок, мы знаем, что это за чувство, мы спокойны, потому что трофей у нас уже есть.

Но победа в лиге круче, потому что сложнее, больше игр – две-три каждую неделю.

Конечно, Лига чемпионов важна, но победа там зависит, вероятно, от того, что ты не можешь контролировать. Оба турнира невероятно важны, но победа в АПЛ доказывает многое.

Победа в показывает менталитет команд, которые постоянно в борьбе на протяжении многих-многих лет. Лично для меня вот так: ты каждый день должен делать все возможное», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» .