Невилл об 1:1 «МЮ» и «Брентфорда»: «Это было так плохо, что после гола Маунта я подумал о петиции, чтобы вернуть 2 очка сопернику. Это было жалко и уныло»

Гари Невилл жестко раскритиковал игру «МЮ» в матче против «Брентфорда» (1:1).

«Я смотрел матч и не мог поверить своим глазам. Я думал, что «Юнайтед» окажет некоторое давление на «Тоттенхэм» и « » во втором тайме. На самом деле очень сложно играть настолько плохо. Я не могу вспомнить ни одного момента в этой игре – может быть, в первые несколько минут, – когда они вообще сделали что-то хорошо.

Это была настолько ужасная игра, что, когда забил, я подумал, нам, возможно, пришлось запустить петицию, чтобы вернуть « » два очка. Это было настоящее ограбление. Но затем «Брентфорд» забил. Я не могу объяснить эту игру, я понятия не имею, как это получилось. Очень беспокоит, что они способны опуститься до такого уровня.

Можно плохо играть в футбол, можно иногда чувствовать себя не в своей тарелке. Но это была жалкая, унылая попытка сыграть в футбол. Они никак не реагируют на потерю мяча [соперником]. Это одна из худших команд в игре без мяча», – сказал бывший игрок « » в своем подкасте.