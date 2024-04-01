Невилл об 1:1 «МЮ» и «Брентфорда»: «Это было так плохо, что после гола Маунта я подумал о петиции, чтобы вернуть 2 очка сопернику. Это было жалко и уныло»
Гари Невилл жестко раскритиковал игру «МЮ» в матче против «Брентфорда» (1:1).
«Я смотрел матч и не мог поверить своим глазам. Я думал, что «Юнайтед» окажет некоторое давление на «Тоттенхэм» и «Виллу» во втором тайме. На самом деле очень сложно играть настолько плохо. Я не могу вспомнить ни одного момента в этой игре – может быть, в первые несколько минут, – когда они вообще сделали что-то хорошо.
Это была настолько ужасная игра, что, когда Мэйсон Маунт забил, я подумал, нам, возможно, пришлось запустить петицию, чтобы вернуть «Брентфорду» два очка. Это было настоящее ограбление. Но затем «Брентфорд» забил. Я не могу объяснить эту игру, я понятия не имею, как это получилось. Очень беспокоит, что они способны опуститься до такого уровня.
Можно плохо играть в футбол, можно иногда чувствовать себя не в своей тарелке. Но это была жалкая, унылая попытка сыграть в футбол. Они никак не реагируют на потерю мяча [соперником]. Это одна из худших команд в игре без мяча», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте.