«Локомотив» не выиграл ни одного из 4 матчей весной – 3 ничьих, 1 поражение

« ив» поделил очки с «Краснодаром» (1:1) в игре 22-го тура Мир .

Таким образом, железнодорожники не выиграли ни одного из четырех матчей весной.

Ранее «Локо» сыграл вничью с «Балтикой» (1:1 в рамках Фонбет Кубка России) и «Сочи» (2:2), а также проиграл «Динамо» (1:2).

После 21 матча красно-зеленые занимают в таблице РПЛ 5-е место.

В среду «Локомотив» сыграет в гостях с «Уралом» в рамках 2-го раунда 1/4 финала Кубка (Путь регионов).