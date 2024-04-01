«Локомотив» не выиграл ни одного из 4 матчей весной – 3 ничьих, 1 поражение

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» поделил очки с «Краснодаром» (1:1) в игре 22-го тура Мир РПЛ.

Таким образом, железнодорожники не выиграли ни одного из четырех матчей весной.

Ранее «Локо» сыграл вничью с «Балтикой» (1:1 в рамках Фонбет Кубка России) и «Сочи» (2:2), а также проиграл «Динамо» (1:2).

После 21 матча красно-зеленые занимают в таблице РПЛ 5-е место. 

В среду «Локомотив» сыграет в гостях с «Уралом» в рамках 2-го раунда 1/4 финала Кубка (Путь регионов).

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7 комментариев
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Да, не выиграли. Но вчера играли при этом нормально - комбинировали, владели инициативой, опасно атаковали. Минимум бездумных выносов вперёд. Глупо пропустили, по делу сравняли, и по тому, как развивался матч, это скорее "не дожали", чем "спасли ничью". Если после возвращения хотя бы части основных игроков будут продолжать играть в том же духе - песрпективы есть. Всё-таки без 4 игроков основы были.
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+4
Безобразное начало второй части чемпионата. Что делали зимой?!
+3
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0
Ответ Dmitry Orlov
Да, не выиграли. Но вчера играли при этом нормально - комбинировали, владели инициативой, опасно атаковали. Минимум бездумных выносов вперёд. Глупо пропустили, по делу сравняли, и по тому, как развивался матч, это скорее "не дожали", чем "спасли ничью". Если после возвращения хотя бы части основных игроков будут продолжать играть в том же духе - песрпективы есть. Всё-таки без 4 игроков основы были.
А петушня говорит, что игры не было и ММ физрук...
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