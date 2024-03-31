Довбик делит 1-е место в списке бомбардиров Ла Лиги с Беллингемом и Будимиром с 16 голами. Украинец дважды забил «Бетису»
Форвард «Жироны» Артем Довбик сделал дубль в матче Ла Лиги с «Бетисом».
Украинец реализовал пенальти на 36-й минуте и забил с игры на 65-й.
С 16 голами 26-летний игрок делит первое место в списке бомбардиров Ла Лиги с Джудом Беллингемом из «Реала» и Анте Будимиром из «Осасуны».
До Довбика лишь один игрок «Жироны» забивал больше 15 голов за сезон Ла Лиги – Кристиан Стуани (21 гол в сезоне-2017/18 и 19 в сезоне-2018/19).
Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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