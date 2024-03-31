Довбик делит 1-е место в списке бомбардиров Ла Лиги с Беллингемом и Будимиром с 16 голами. Украинец дважды забил «Бетису»

Теги Бетис Ла Лига Кристиан Стуани рекорды Жирона Артем Довбик Анте Будимир Джуд Беллингем Футбол

Форвард «Жироны» Артем Довбик сделал дубль в матче Ла Лиги с «Бетисом».

Украинец реализовал пенальти на 36-й минуте и забил с игры на 65-й.

С 16 голами 26-летний игрок делит первое место в списке бомбардиров Ла Лиги с Джудом Беллингемом из «Реала» и Анте Будимиром из «Осасуны».

До Довбика лишь один игрок «Жироны» забивал больше 15 голов за сезон Ла Лиги – Кристиан Стуани (21 гол в сезоне-2017/18 и 19 в сезоне-2018/19).

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Как «Жирона» собрала этот состав? За половину основы вообще не платили

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Молодец , что ещё можно сказать . Может побороться за лучшего бобардира !
+55
-3
+52
Довбик открытие сезона в Ла Лиге однозначно.
+45
-8
+37
А ведь совсем недавно и 46 мячей не хватало для 1 места в списке бомбардиров
+36
-2
+34
Ответ MansZ
А ведь совсем недавно и 46 мячей не хватало для 1 места в списке бомбардиров
Один раз и 49 бы не хватило.. но те инопланетяне уже улетели..
+9
0
+9
Анчелотти уже оценил, что Митчел даёт бить Довбику пенальти (этот мяч был 4м) - и сделал Беллингема тоже пенальтистом (у Джуда пока 1 такой мяч).
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий