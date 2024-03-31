Довбик делит 1-е место в списке бомбардиров Ла Лиги с Беллингемом и Будимиром с 16 голами. Украинец дважды забил «Бетису»

Форвард «Жироны» Артем Довбик сделал дубль в матче Ла Лиги с «Бетисом».

Украинец реализовал пенальти на 36-й минуте и забил с игры на 65-й.

С 16 голами 26-летний игрок делит первое место в списке бомбардиров с из «Реала» и из «Осасуны».

До Довбика лишь один игрок «Жироны» забивал больше 15 голов за сезон Ла Лиги – (21 гол в сезоне-2017/18 и 19 в сезоне-2018/19).

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Как «Жирона» собрала этот состав? За половину основы вообще не платили