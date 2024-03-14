«Фергюсон сказал: «Ты не Гиггз или Канчельскис. Твоя работа – отдавать пасы!» Я ответил: «Старик, иди ## ###. Ты ноешь после победы, ########». Он бросился на меня». Инс о конфликте с тренером

Пол Инс рассказал о конфликте с Алексом Фергюсоном.

«Это случилось после выездной игры с «Норвичем». Мы вели со счетом 3:1, и я провел очень хорошую игру, я играл по-настоящему хорошо. В последние пять минут я попытался обыграть одного или двух игроков мячом и не смог… вот и все.

Мы заходим в раздевалку, все дают друг другу «пять» и говорят: «Какой отличный результат». Сэр Алекс заходит с криками, и я думаю: «Чего он бесится, мы же только что выиграли со счетом 3:1?»

Он выделил меня и сказал: «Ты не или . Твоя работа – отдавать пасы!» Я сказал: «О чем вы, ##### (блин)?» Он орал и подходил все ближе и ближе. Мне это не понравилось. Меня не волновали последствия, на самом деле не волновали.

Я сказал ему: «Старик, можешь идти ## ### (на фиг) сам. Мне ##### (все равно), иди ## ###, делай, что хочешь. Ты ноешь после победы, ######## (отстань)». Внезапно он сказал: «Не разговаривай со мной в таком тоне», и бросился на меня.

встал, Ли Шарп встал. Я сказал [Фергюсону]: «Ну давай!» Я не был готов к такой реакции от него. Но все вскочили, и на этом все закончилось. На этом разговор закончился.

Я вернулся домой и сказал своей жене: «Что со мной не так?» Я просто вспылил, вот и все. Но через три дня все было в порядке», – сказал бывший полузащитник « » в подкасте William Hill’s Up Front.