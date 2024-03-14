«Фергюсон сказал: «Ты не Гиггз или Канчельскис. Твоя работа – отдавать пасы!» Я ответил: «Старик, иди ## ###. Ты ноешь после победы, ########». Он бросился на меня». Инс о конфликте с тренером

Теги Манчестер Юнайтед Райан Гиггз Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Пол Инс Андрей Канчельскис Брайан Кидд брань контент Футбол

Пол Инс рассказал о конфликте с Алексом Фергюсоном.

«Это случилось после выездной игры с «Норвичем». Мы вели со счетом 3:1, и я провел очень хорошую игру, я играл по-настоящему хорошо. В последние пять минут я попытался обыграть одного или двух игроков мячом и не смог… вот и все.

Мы заходим в раздевалку, все дают друг другу «пять» и говорят: «Какой отличный результат». Сэр Алекс Фергюсон заходит с криками, и я думаю: «Чего он бесится, мы же только что выиграли со счетом 3:1?»

Он выделил меня и сказал: «Ты не Райан Гиггз или Андрей Канчельскис. Твоя работа – отдавать пасы!» Я сказал: «О чем вы, ##### (блин)?» Он орал и подходил все ближе и ближе. Мне это не понравилось. Меня не волновали последствия, на самом деле не волновали.

Я сказал ему: «Старик, можешь идти ## ### (на фиг) сам. Мне ##### (все равно), иди ## ###, делай, что хочешь. Ты ноешь после победы, ######## (отстань)». Внезапно он сказал: «Не разговаривай со мной в таком тоне», и бросился на меня.

Брайан Кидд встал, Ли Шарп встал. Я сказал [Фергюсону]: «Ну давай!» Я не был готов к такой реакции от него. Но все вскочили, и на этом все закончилось. На этом разговор закончился.

Я вернулся домой и сказал своей жене: «Что со мной не так?» Я просто вспылил, вот и все. Но через три дня все было в порядке», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте William Hill’s Up Front.

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29 комментариев
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Комплимент Канчельскису от САФа, дорогого стоит
+101
-3
+98
Ждем еще больше пафоса в интервью от Канчельскиса
+62
-4
+58
Ответ Денис Ширинов
Комплимент Канчельскису от САФа, дорогого стоит
так он играл офигенно.
+34
-3
+31
ключевое слово, Канчелькис
+17
-2
+15
Тут для местных школотронов щас будет открытие, что Канчельскис не только чувак, который раздает кринжовые вью, а еще и игрок которого ценил сам САФ
+17
-2
+15
Ответ Амин Чич
Ждем еще больше пафоса в интервью от Канчельскиса
Могу предположить, что завтра выйдет короткое интервью от Канчельскиса. К нему уже пытаются дозвониться и прокомментировать
+14
-1
+13
В этот раз с расшифровкой в скобочках.Круто, Спортс.
+8
-1
+7
Матч 1993 года, за Манчестер забили 12′ Гиггз 19′ Канчельскис 20′ Кантона.
+9
-2
+7
Ответ BillShen
А в ближайшее трансферное окно он поедет играть за миланский Интер)
через два года уехал в Интер.
+5
0
+5
Поэтому Фергюсон великий а инс просто пинатель мячика которой хоть и делал это хорошо но если бы слушал Фергюсона делал бы жто лучше.
+13
-10
+3
Надеюсь Кидд и Шарп встали чтобы если что вступиться за САФа и напихать Инсу)
+5
-2
+3
Ответ Фрэнк Канистра
Тут для местных школотронов щас будет открытие, что Канчельскис не только чувак, который раздает кринжовые вью, а еще и игрок которого ценил сам САФ
Причём как игрок он был не хуже Мостового или Карпина.
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0
+2
Ответ Фрэнк Канистра
Тут для местных школотронов щас будет открытие, что Канчельскис не только чувак, который раздает кринжовые вью, а еще и игрок которого ценил сам САФ
Местные школоло не знают кто такой САФ. Дед ведь не тренирует уже более 10 лет. Это как для меня рассказы Понедельника об игре Стрельцова или Пеле. А если говорить о Канчельскисе в МЮ, то описанные события были около 30 лет назад.
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Канчельскис наверное все разрулил, сказал : босс, я разрешил ему потаскать мяч подальше от наших ворот))
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Лысый физрук, который теперь у руля заставил бы извиняться и сослал в молодёжку. Что называется - почувствуйте разницу
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Я болельщик арсенала. Но я ойухевал от той игры мю и именно из-за этой троицы: инс-канчела-кантана!
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Ответ Денис Ширинов
Комплимент Канчельскису от САФа, дорогого стоит
Это не столько комплимент, сколько разделение функций на поле: думаю, если бы Канчельскис решил раздавать пасы на 40 метров, САФ бы сказал ему: "Ты не Скоулз, твоя работа - идти в дриблинг"
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Ответ Лига Мастеров
Поэтому Фергюсон великий а инс просто пинатель мячика которой хоть и делал это хорошо но если бы слушал Фергюсона делал бы жто лучше.
Ага, а потом его просто продали)))
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А Инс неплох
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Истории, о которых невозможно молчать
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этот диалог напоминает тот самый эпизод из фильма кровь и бетон либо любой перевод гоблина(пучкова)
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Это отрывок из книги Канчельскиса???
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Ответ Aleksey Dolmatov
Это не столько комплимент, сколько разделение функций на поле: думаю, если бы Канчельскис решил раздавать пасы на 40 метров, САФ бы сказал ему: "Ты не Скоулз, твоя работа - идти в дриблинг"
А сейчас (за последние 5 лет) кто из российских игроков может быть упомянут тренером ведущего клуба АПЛ❓не надо принижать качество игры Канчельскиса☝️
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Ответ Willy Kambwala
Лысый физрук, который теперь у руля заставил бы извиняться и сослал в молодёжку. Что называется - почувствуйте разницу
Тогда футбол другой был, были мужики на поле, с характером, а не как сейчас...
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Ответ ivashka
Тогда футбол другой был, были мужики на поле, с характером, а не как сейчас...
А почему я тебе хочу поставить плюс, а Спортс на кнопку + даёт минус -?
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А в ближайшее трансферное окно он поедет играть за миланский Интер)
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